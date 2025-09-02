俳優の佐藤健が“はじめてのおつかい”に挑戦し、その内容が波紋を呼んでいる。

「佐藤さんはTikTokとInstagramに、スーパーを訪問する動画をアップ。自身が主演を務めたNetflix『グラスハート』の共演メンバーと料理をするため、食材の買い出しをおこなったのです。ただ、佐藤さんにとってスーパーは《少なくとも自分の意志で来たのは初めて》とのこと。まさに“はじめてのおつかい”です。たしかに、終始とまどいを見せていましたね」（スポーツ紙記者）

スーパーで買い物をしたことがないという大人は珍しいだろう。だが、佐藤は“ガチ”で右も左もわからない様子だった。

「佐藤さんは《どこから買ったらいいか》《いろんなところに玉ねぎが分散されてるのは何なの》などと発言。さらにパスタを買い忘れたほか、佐藤さんは《出来ないんです。こういうの本当に》と本音も漏らしていました。さらに会計金額は6万7927円であり、撮影スタッフから《スーパーで見たことがない会計の金額になっている》とツッコまれていました」（前出・スポーツ紙記者）

最後に佐藤は《スーパーマーケットショッピングヤバいな》と一言。なんとか買い物を終えたが、あまりの常人離れした姿にコメント欄ではファンの歓声とともにツッコミが相次いでいる。

《地団太踏む健と、全部ピンとこない健おもろすぎる》

《佐藤健レベルでもスーパーで買い物できないっていう欠点あって安心》

《こんな狼狽えるポンコツな佐藤は貴重なのではじめてのおつかい定期的にやってほしい！！》

《何買ったらこんな金額になるの！？？？》

こうした反応が起こる理由を芸能プロ関係者が語る。

「かつて芸能人の中には『電車の乗り方も知らない』『自分で料理も作れない』という人が多くいました。佐藤さんは1日のInstagramでは、自宅のルームツアーも行っており、部屋にはピアノ4台のほか、大きなソファーが置かれた様子も見せています。かなり豪華な暮らしを送っているようですが、イケメンの売れっ子俳優なので、その動画も受け入れられているようです」

一方、庶民派アピールを行う芸能人も少なくないが、場合によっては逆効果となってしまうこともある。

「過去に女優の仲里依紗さんがアメリカのディズニーランドを訪問するも、円安により入場料が家族4人で10万円だったため諦めたとYouTube動画で話したところ、往復の航空代金やホテル代も高いといったツッコミを集めました。佐藤さんの場合、披露されるライフスタイルはたしかに優雅なのですが、あくまで自然体なので、視聴者も不愉快にならずに楽しめるのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

豪華な生活を見せても許される芸能人とそうでない芸能人はどこで分かれるのだろうか……。