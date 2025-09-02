「米屋ですが米ありません」張り紙の米穀店が営業再開「なんとも言えない爽快な気持ち」　令和のコメ騒動で約５か月前にやむなく閉店

「令和のコメ騒動」のあおりを受けて、閉店を余儀なくされた京都府舞鶴市の米販売店。約５か月ぶりに営業を再開しました。



９月２日、約５か月ぶりに営業を再開した京都府舞鶴市の「まつもと米穀」。地元のコメを中心に９０年以上コメを販売してきましたが…



店先には「米屋ですが米ありません。良質な米が安定供給できるまでは店を閉めます。ごめんなさい」と書いた張り紙が。「令和のコメ騒動」のあおりを受けて、仕入れ先の農家や卸売店から十分な量のコメを確保することができなくなり、今年３月に閉店を余儀なくされたのです。





（まつもと米穀 松本泰社長）「ひと言で言うと、無念。各地コメ不足はどこも同じような状況ですので、なかなか入荷のめどが立たなくなってきました。想定以上に（コメ価格が）高騰し続けて、もう手が出なくなった」年間３００ｔものコメを販売してきた「まつもと米穀」。閉店に伴い、仕入れや販売に関わる従業員５人を解雇したといいます。早く店を再開したい。その一心で新たな仕入れ先の開拓を始めた店主の松本さん。全国各地の農家などをたずね歩いて、飛び込みで直談判する日々が続きました。そして８月５日…（松本社長）「（京都の農家が）少しぐらいならお分けしますと言ってくださったので」新たに１５軒のコメ農家などと取引ができることになりました。営業再開に向けて、大きな「前進」。ですが、心配は尽きないようで…（松本社長）「どうですか、水の状況は」（農家）「今年はびっくりするくらい雨が降らなくて。枯れているところがあります」（松本社長）「心配ですね、本当に」記録的な猛暑と渇水で一部が枯れてしまった田んぼ。（松本社長）「この１か月の渇水の状況を見ていると、雲行きも怪しい」こうした中、８月２７日にようやく待ちわびていた新米が店に運ばれてきました。心配していた猛暑と渇水の影響で米粒の一部が白くなっていましたが、それでも…（松本社長）「天候の影響で悪いかなと思っていたが、思っていたよりはいいお米になっているんじゃないか」仕入れ値は去年の１．５倍になったといいますが、営業再開に必要な量のコメ約３０ｔを確保することができました。そして、９月２日。約５か月前に店先に掲げた「あの張り紙」をはがします。（松本社長）「なんとも言えない爽快な気持ちですね」解雇した従業員５人のうち４人を再び雇い、店を再開することができました。（客）「ここらへんの方にとっては、とても頼りになるお店。みなさん喜んでいると思います」令和のコメ騒動に翻弄された松本さんは…（松本社長）「日本の食の根幹にかかわることなので、もう少し一貫性のあるようなコメ政策ができなかったのかなと疑問は残りますね」