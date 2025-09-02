◆第９６回都市対抗野球大会▽１回戦 日本製鉄鹿島５ｘ―４ＪＲ北海道クラブ＝延長１０回タイブレーク＝（２日・東京ドーム）

５年ぶり１７度目の出場のＪＲ北海道クラブ（札幌市）は延長１０回タイブレークの末、日本製鉄鹿島（鹿島市）に４―５でサヨナラ負けを喫した。２０１６年以来９年ぶりの１勝はならなかったが、先発した１９５センチ右腕・内沢航大（２７）は５回４安打６奪三振１失点と好投。２試合に出場した２次予選では４失点（自責点３）と精彩を欠いていたが、大舞台で復調をアピールした。

１４０キロ台の直球に、フォークボールなどの変化球を織り交ぜた内沢が、抜群の安定感を見せた。５回には３連打で１失点を許したものの、乙須正太監督（４２）の「ストライク先行で打たせて取れるのは内沢」という期待には応えた。できれば完投したいところだったが、本人は「もっと投げられたかもしれないけど、５回からはだんだん球が浮いて来た。（交代は）いいタイミングだったと思う」と納得していた。

八戸工大一高（青森）から法大を経て、北海道の社会人名門クラブへ。ふだんはＪＲ札幌駅の駅員として、利用客の案内や精算業務などで忙しい。それでも「シーズン中はけっこう練習させてもらっています」。プロ入りの夢はかなわなかったが、大好きな野球が続けられる幸せを日々かみしめている。

勝てば北海道勢１０１勝目となる一戦を落とした悔しさは残るが、気持ちは１０月開幕の日本選手権へ向けての道予選へと切り替えている。「そこで全力で勝てるようにしていきたい」。東京ドームのマウンドに立った経験は無駄にしないつもりだ。

（甲斐 毅彦）