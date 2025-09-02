【大雨情報】東北や北陸に線状降水帯発生のおそれ　南の海ではあす熱帯低気圧が発生か【気象庁】

９月早々、大気の状態が不安定です。本州の日本海側には、３日未明から３日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



いっぽう沖縄付近にはあす熱帯低気圧が発生しそうな予想となっています。



◆東北・北陸に線状降水帯のおそれ



気象庁の２日夕方の発表によりますと、新潟県と石川県、秋田県と山形県では３日未明から朝にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、富山県では３日明け方から朝にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。





北日本と東日本の日本海側を中心に、３日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。３日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、・東北地方 １８０ミリ・関東甲信地方 １２０ミリ・北陸地方 １５０ミリ◆西日本では…熱帯低気圧が発生かいっぽう日本海にある前線は、３日にかけて近畿地方を南下する見込みで、暖かく湿った空気が流れ込んで、近畿地方・九州北部地方では３日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要です。また、気象庁によりますと、３日午前９時に沖縄付近で熱帯低気圧が発生するとみられています。４日午前９時の予想天気図では、熱帯低気圧は屋久島付近にすすむと予想されています。４日は沖縄地方から九州南部、四国や近畿、東海や関東甲信の太平洋側を中心にくもり一時雨の予想となっています。◆関東甲信では５日にかけて雨か関東甲信地方では、２日夜のはじめ頃にかけてと、３日午後は、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。３日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、・関東地方北部 １２０ミリ・関東地方南部 ６０ミリ・甲信地方 ８０ミリ４日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、・関東地方北部 １２０ミリ・関東地方南部 ６０ミリ・甲信地方 ８０ミリ