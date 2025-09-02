0.1gの誤算が8月13日、＜緑川裕宇＆河村友雪生誕記念！4大2000キャパツアー「最強AB型に続け！灼熱の大旋風！」―河村友雪生誕公演「私は、河村友雪！君を迎えにきた！」―＞ をZepp DiverCity(TOKYO)にて開催した。

この日のライブは、ちょっと意外だった。ちょうど1カ月ほど前に実施したパーソナルインタビューにて「0.1gの誤算は、メンバーである以前に『大切な友だち』」だと話してくれた河村友雪。その言葉を体現するかのように、メンバー同士の仲の良さが溢れ出すステージが届けられたのだが、暴れん坊バンドの代表格である0.1gの誤算による過去最大規模ツアーの幕開けが、熱いだけではなく、こんなにも「あったかいライブ」になろうとは──。

現コンセプトの衣装を着用したメンバーがステージに登場するなか、生誕祭コンビの緑川裕宇と河村友雪は、この日のために作ったという白地にゴールドの装飾が付いた衣装で登場。レースをあしらったスカートタイプの衣装にうさぎの耳を付けた緑川裕宇と、王冠を被った王子様スタイルの河村友雪は、おとぎ話から飛び出したキャラクターのようだ。「オオカミ男と月兎」「ショートケーキエゴイズム」「利己的メルヘン症候群」といった冒頭のナンバーが、衣装や可愛い振りとも相まってメルヘンの世界観を構築していく。

「今日は来てくれてありがとう！『おめでとう』ちょうだい！」という声に、会場からは黄色い声が飛ぶ。それに対し河村友雪が「ふぁ〜あったかい」と、笑顔で返した。

演奏が再開されると幅広い楽曲でアプローチをかけ、「VITAL」ではフロア中央のステージにメンバー全員が出向き、久保田まさしが緑川裕宇と共にボーカルを務めるなか、会場をさらに盛り上げていく。さらに、演奏中やMCでのメンバー同士の絡みが多かったことも、この日のレポートをする上で特筆しておきたい。緑川裕宇と久保田まさしが手を合わせて歌う「ツインボーカルコンビ」、緑川裕宇が河村友雪の腕をぎゅっと掴む「生誕祭コンビ」、河村友雪と水田魔梨が背中合わせでギターを弾く「ギターコンビ」、眞崎大輔と久保田まさしが目と息を合わせながらリズムを刻む「リズム隊コンビ」など、書き切れないほど演奏中のメンバー同士の掛け合いが多く、そんな仲睦まじい姿からも「あったかいライブ」を感じた。

MCでは「逸材がいると思って声かけちゃった！」と、緑川裕宇が河村友雪を0.1gの誤算に誘ったときのエピソードを話してくれた。「焼き肉屋に呼び出して話して…それからもう10年以上が経ちました。今でも変わらない姿で、こんなに大きなステージに立ってるなんて予想してなかった」という言葉に続けて、「たくさんのバンドマンがいる中で、俺たちが意気投合した曲を演奏します。これが、俺たちの原点です」と、届けられたのは「Truth」。ステージで飛び跳ねながら歌詞を口ずさむメンバーの姿から、これまでの0.1gの誤算の思い出、メンバーやファンの笑顔が次々に浮かび上がってくるように思えた。

アンコールの声が響き、楽器隊が先行してステージに戻ると、トークタイムを開始。紫色の銀テープや河村友雪の等身大パネルに関する話題が飛び出し、会話が一段落すると「しりとりする？」「しないよ！子どもか(笑)！」と、無邪気な様子を見せていた。その後は「希少種達の運命」のインストに合わせ、モッシュやヘドバン、スクワットなど、後半戦に向けて準備体操をしていく。

「毒彩バタフライ」の衣装に着替えた緑川裕宇が登場し演奏が始まると、スモークが勢い良く噴射する中、「アルテミスの憂鬱〜銃口とマリア〜」で攻撃態勢へ。本編のメルヘンな世界観とのコントラストが、とても楽しい。会場を煽る熱量も上昇し、0.1gの誤算のダークサイドを余すところなく打ち出す展開は、もはやアンコールではなく「第2部」のステージかのような印象を残した。

2度目のアンコールではメンバーが、世界中で人気を集めているキャラクター「ラブブ」を河村友雪にプレゼント。ブラインドボックスに入っているため、開ける瞬間のワクワクも会場にいる人たち全員で共有でき、楽しい時間となった。2つプレゼントされた内の1体が、眞崎大輔の「ラブブ」と同じ水色だったことも、会場を沸かせた。

「21gの感傷」で安定の盛り上がりを見せ、その後も一体感のあるステージを届けると、フィナーレでは、まるでツアーファイナルのような光景に。河村友雪がメンバー一人ずつの名前を呼び「この5人で頑張っていきます」と伝え、互いに握手をしたりハグをしたり。こういった締め方になるとはメンバー自身も予想していなかったようで「ツアー初日からこういう感じ！？」と、少し戸惑いつつも「楽しいから、まぁいっか！」と、最後は手を繋いで全員でジャンプをした。

いつも熱風を巻き起こすステージを見せてくれる0.1gの誤算だが、こういう「あったかいライブ」も、少し意外ではあったものの、なんとも素敵であった。

大阪、名古屋のZeppを回り、LINE CUBE SHIBUYAで行われる9月10日のツアーファイナルではどんな景色を創り上げるのだろう。今日のステージで示された、彼らの振り幅の広さを考えると予測するのは難しい。だったらもう、実際にこの目で確かめに行くしかないではないか。

文◎藤代 冬馬（LINKSOLU.Inc）

写真◎堅田ひとみ（LINKSOLU.Inc）

SET LIST オオカミ男と月兎ショートケーキエゴイズム利己的メルヘン症候群しいたけ人生論敵刺す、テキサスAct of rebelion〜支配ト破壊ノ血印〜Desireジュリエットの指輪アイドル(YOASOBI Cover)VITAL2008年高田馬場AREAフルニトラゼパムTruth

(encore1)アルテミスの憂鬱〜銃口とマリア〜救済バタフライ超旋律的疾走暴曲-ネオヴィジュアロックパロディウス-毒彩バタフライ混沌的極悪暴曲-ヴィジュアロックパロディウス-

＜緑川裕宇＆河村友雪生誕記念！4大2000キャパツアー「最強AB型組に続け！灼熱の大旋風！」＞

2025年

8月20日(水) Zepp Osaka Bayside

8月21日(木) Zepp Nagoya

9月10日(水) LINE CUBE SHIBUYA

「メンバー生出演‼ 緑川裕宇＆河村友雪生誕ツアーファイナル公演開催記念ニコ生特番」

2025年9月5日

番組URL : https://live.nicovideo.jp/watch/lv348515806

