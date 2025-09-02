東京世界陸上に静岡県勢10人選出 川野将虎(御殿場南高出)は3大会連続メダル狙う 鈴木芽吹(熱海出身)齋藤みう(伊豆中央高出)青木アリエ(東海大静岡翔洋高出)ら初出場
日本陸上競技連盟は9月2日、13日に国立競技場で開幕する東京2025世界陸上の日本代表選手80人を発表しました。静岡県勢では、男子10000mの鈴木芽吹選手(熱海市出身)、女子3000m障害の齋藤みう選手(伊豆中央高出)、男女混合4×400mリレーの青木アリエ選手(東海大静岡翔洋高出)などの初出場組を含む男女合わせて10人が選ばれました。
中でも注目は、男子競歩35キロの川野将虎選手(御殿場南高出)、史上初の3大会連続メダルを狙います。さらに同じく男子競歩20キロの山西利和選手(静岡西豊田小出)もメダル候補です。
また、男子200mの飯塚翔太選手(藤枝明誠高出)や女子1500mの木村友香選手(静岡市出身)、女子400ｍと男女混合4×400ｍリレーの松本奈菜子選手(浜松市立高出)といった日本陸上界を引っ張ってきた静岡ゆかりの選手も名を連ねました。
【東京2025世界陸上代表】□男子100m▽桐生祥秀（日本生命） ▽守祐陽（大東文化大） ▽サニブラウン アブデル ハキーム（東レ）
□男子200m▽飯塚翔太（34、ミズノ＝御前崎市出身、藤枝明誠高出）▽鵜澤飛羽（JAL） ▽水久保漱至（宮崎AC）
□男子400m▽中島佑気ジョセフ（富士通） ▽佐藤風雅（ミズノ）
□男子800m▽落合晃（駒澤大）
□男子1500m▽飯澤千翔（住友電工）
□男子5000m▽森凪也（Honda）
□男子10000m▽鈴木芽吹（24、トヨタ自動車＝熱海市出身、熱海泉中出）▽葛西潤（旭化成）
□男子110ｍハードル▽村竹ラシッド（JAL） ▽泉谷駿介（住友電工） ▽野本周成（愛媛競技力本部）
□男子400ｍハードル▽井之上駿太（富士通） ▽小川大輝（東洋大） ▽豊田兼（トヨタ自動車）
□男子3000m障害▽三浦龍司（SUBARU）
□男子走高跳▽瀬古優斗（FAAS） ▽真野友博（九電工） ▽赤松諒一（SEIBU PRINCE）
□男子走幅跳▽伊藤陸（24、スズキアスリートクラブ）▽橋岡優輝（富士通） ▽津波響樹（大塚製薬）
□男子円盤投▽湯上剛輝（トヨタ自動車）
□男子ハンマー投▽福田翔大（住友電工）
□男子やり投げ▽長沼元（27、スズキアスリートクラブ）▽粼山雄太（愛媛競技力本部） ▽ディーン元気（ミズノ）
□男子20km競歩▽山西利和（29、愛知製鋼＝静岡・西豊田小出） ▽丸尾知司（愛知製鋼） ▽吉川絢斗（サンベルクス）
□男子35km競歩▽川野将虎（26、旭化成=小山町出身、御殿場南高出） ▽勝木隼人（自衛隊体育学校） ▽丸尾知司（愛知製鋼）
□男子マラソン▽吉田祐也（GMOインターネットグループ） ▽近藤亮太（三菱重工） ▽小山直城（Honda）
□男子4×100mリレー▽桐生祥秀（日本生命） ▽守祐陽（大東文化大） ▽サニブラウン アブデル ハキーム（東レ） ▽大上直起（青森県庁） ▽井上直紀（早稲田大） ▽小池祐貴（住友電工）
□男子4×400mリレー▽中島佑気ジョセフ（富士通） ▽佐藤風雅（ミズノ） ▽今泉堅貴（内田洋行AC） ▽田邉奨（中央大） ▽吉津拓歩（ミキハウス） ▽佐藤拳太郎（富士通）
□男女混合4×400mリレー▽胗田大輝（東洋大） ▽清水空跳（星稜高） ▽林申雅（筑波大）
□女子200m▽井戸アビゲイル風果（東邦銀行）
□女子400m▽松本奈菜子（28、東邦銀行＝静岡市出身、浜松市立高出）
□女子800m▽久保凛（東大阪大敬愛高）
□女子1500m▽木村友香（30、積水化学＝静岡市出身）
□女子5000m▽田中希実（New Balance） ▽廣中璃梨佳（JP日本郵政グループ） ▽山本有真（積水化学）
□女子10000m▽廣中璃梨佳（JP日本郵政グループ） ▽矢田みくに（エディオン）
□女子100mハードル▽中島ひとみ（長谷川体育施設） ▽田中佑美（富士通） ▽福部真子（日本建設工業）
□女子3000ｍ障害▽齋藤みう（23、パナソニック＝三島市出身、伊豆中央高出）
□女子走高跳▽髙橋渚（センコー）
□女子棒高跳▽諸田実咲（アットホーム）
□女子走幅跳▽秦澄美鈴（住友電工）
□女子三段跳▽髙島真織子（九電工） ▽森本麻里子（オリコ）
□女子円盤投▽郡菜々佳（サトウ食品新潟アルビレックスRC）
□女子やり投▽北口榛花（JAL） ▽上田百寧（ゼンリン） ▽武本紗栄（オリコ）
□女子マラソン▽安藤友香（しまむら） ▽小林香菜（大塚製薬） ▽佐藤早也伽（積水化学）
□女子20km競歩▽藤井菜々子（エディオン） ▽岡田久美子（富士通 ） ▽柳井綾音（立命館大）
□女子35km競歩▽梅野倖子（LOCOK） ▽渕瀬真寿美（建装工業） ▽矢来舞香（千葉興業銀行）
□男女混合4×400mリレー▽松本奈菜子（28、東邦銀行＝静岡市出身、浜松市立高出）▽青木アリエ（21、日本体育大＝浜松市出身、東海大静岡翔洋高出） ▽井戸アビゲイル風果（東邦銀行）