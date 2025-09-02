筋肉キャラで知られる女子レスラーが、シックな姿でギャップを演出。先週の敗戦から“激怒の鬼”ぶりを見せていたのが嘘のような変貌に、ファンから驚きの声が相次いでいる。

【画像】女子レスラー、シックな衣装から“バキバキ太もも”チラ見せ

WWEの第3ブランドNXTで活躍中の女子スーパースター、ジョーディン・グレイスがXを更新し、衝撃的な投稿を公開。深紅のドレッシングガウン風の衣装に身を包み「NYC」とひと言だけコメントを添えた。

ニューヨークのスタイリッシュな街並みを背景に堂々と立つその姿に、ファンは大興奮。「美しい！」「めっちゃセクシーな女性だね！」「そのドレスが超素敵で、リングでの活躍に誇りを感じてる！」など、普段は筋骨隆々のパワーファイターとして知られる彼女の美貌を称えるコメントが相次ぎ、絵文字で埋め尽くされたリプライ欄は一気に盛り上がりをみせた。

ジョーディンはWWE NXTでフェイスとして若手との抗争を繰り広げ、ボディビルダー＆パワーリフター出身の経歴を活かした圧倒的なパワーファイトでファンを魅了してきた。直近の大一番ではライバルのブレイク・モンローに完敗し、王座戦線からは一歩後退したものの、女子部門のストーリーラインの中心人物であることに変わりはない。

敗戦直後には“鬼の形相”をアップし、これが新たなアングルやヒールターンへの伏線ではないかと見る声もあった。今回のシックな投稿も「キャラクター変化のサインでは？」と憶測を呼んでおり、ファンにとっては見逃せない一枚となっている。さらにNXTでの再登場が噂されており、リング外での表情の変化が今後のストーリーにどのような影響を及ぼすのか注目が集まっている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved