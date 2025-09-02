首都圏で唯一の原発「東海第二原発」がある、茨城県東海村の村長選挙が2日告示されました。

国が原発を最大限活用する方針を示した今年、現職は初めて「東海第二原発の再稼働は必要」と明言しました。これに対し「住民合意のない再稼働は認めない」「住民投票を求める」と訴える新人2人が立候補しています。

立候補したのは届け出順に、

・元法律事務所事務局長で新人の大名章文氏(69)

・4期目を目指す現職の山田修氏(64)

・介護福祉士で新人の根本華奈（ねもと かな）氏（34）です。

現職の山田氏は、“脱原発”を訴える前村長から後継として指名を受け、2013年に初当選して以来、再稼働については中立の立場でした。しかし今年6月、原子力は村の基幹産業で「再稼働は必要」と自身の考えを表明。村長選で住民の意向を把握し、再稼働の判断材料の一つにしたいとしています。

山田氏を批判する形で立候補した新人の大名氏は、再稼働について「多数決だけで決めてはいけない」と、慎重な立場です。原発事故で被爆したり村に戻れなくなったりするリスクを、村民1人ひとりが受け入れなければ再稼働に舵は切れず、対話を続けて判断する必要があるとしています。

告示日前日に急きょ出馬会見を開いた新人の根本さんは、東海村の隣の那珂市出身。再稼働の是非を判断するための「住民投票の実施」を公約に掲げています。自身は、産業の発展のため再稼働には賛成との考えで、反対する住民の意見を聞いた上で考えたいとしています。

東海第二原発は、東京都心から直線距離で約110キロ。事故時に避難や屋内退避をする半径30キロ圏内には、県庁所在地の水戸市を含め約92万人が暮らしています。広域避難計画が策定できていない自治体もあり、再稼働の時期は見通せていません。

東海村長選挙は7日に投開票が行われます。