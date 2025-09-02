女優でタレント鈴木紗理奈（48）が2日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。この日開催された、自民党両院議員総会の様子を見ながら、小泉純一郎首相時代の思い出について語った。

鈴木が「ちょっとわたくしごとなんですけれども」と断りをいれ「私、若い時、やんちゃ、っていうか、政治とかに無関心やったんです。そのときに20歳ちょいのときに安倍（晋三）さんが副官房長官をやっていて、小泉（純一郎）さんが（首相を）やっていたときに、すごい政治が面白いと思って」と回想。「政治家が1人ポジションが替わるだけで、国が動くんや、っていう北朝鮮問題のときに風穴が空いたときに、すっごいワクワクドキドキして、そんとき小泉純一郎さんの写真集も買って、安倍さんの『美しい国』の本も買って、わあ、スゴい面白い、ホンマに国を変える人たちは、ワクワクして見てたんです」と語った。

「（当時は）キラキラしてたんですけど、今はキラキラしていない気がして、そのときの自民党を見た時に若い子たちが『政治は変えてくれるんや』みたいに、なので、その鉾先が参政党や国民民主党とかに向いているんだと思って、そんときのキラキラした自民党を私は見たいです」と話した。

2日の自民党両院議員総会で石破茂首相は「党内融和に努めてきたことで、ある意味で石破らしさを失ってしまった。何がやりたいのか分からないという批判になった。国民の期待に応えられなかったこと、同志を失ってしまったこと、それはひとえに私の責任。心から深く深くお詫びを申し上げます」として「地位にしがみつくつもりはまったくございません。責任から逃れることなく、しかるべきときに、きちんとした決断をするということが私の責務」と話していた。