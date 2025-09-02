｢今、必要とされてる｣ 家族と離れ能登に1年近く 公費解体請け負う業者が抱える思い
能登半島地震から1年8カ月。被災建物の解体は進み、ことし10月には申請数すべての解体が完了する見込みです。こうした中、家族と離れ、能登で1年近く働き続ける解体業者がいます。その思いを支えるものとは…
去年3月、地震の被害を受け、各市町で始まった公費解体。
住民：
「受け入れられない。やっぱりくやしさはあります」
「僕なりに当時、大きい借金して、僕の初めて立てた工場。わが身削られる感じやね」
震災から2度目の夏を迎えた被災地。
公費解体は、今も各地で行われています。
大阪で、建設業を営む山口雄基さん。
去年9月から、従業員総出で能登に住み込み、解体作業を請け負ってきました。
解体業者・山口 雄基 さん：
「11か月ぐらいですね、9月からやから。何件くらい(解体)やった？30件ぐらいはいってんのかな。僕ら解体ぐらいしかできないから」
地震と豪雨で、半壊以上となった建物を、所有者に代わって撤去する「公費解体」。
石川県全体では、すでに3万4000棟の解体が終わり、いまは10月末を完了目標として、残り2割の作業に取り掛かっています。
この日、山口さんたちの姿は、輪島市門前町に。
解体するのは、半世紀近く織物業を営んできた会社です。
木材を重機で砕き、コンクリートや瓦などは種類ごとに分別し、数キロ離れた集積場へ運びます。
「今週半ばには、終わるってきます」
「え、おわる？そうなの、はや」
解体業者・山口 雄基 さん：
「できるだけ要望はこたえられるように、困っていることはなるべくできるように、みんな一丸となって一生懸命やっていくだけ」
午後5時、この日の仕事を終え、夕食を取りに向かったのは輪島市内の商業施設。
解体業者・山口 雄基 さん：
Q. 奥様の手料理が恋しいとかは？
「まあそれもあります。それはあるけど…」
大阪から能登へ来てから約1年。
山口さんらは、仮設団地に寝泊りしながら共同生活を送っています。
その中で、癒しの時間となっているのが…
「あ、でた」
「パパ！」
「顔見えへんな」
大阪に残してきた家族との時間です。
「きょう保育園どうやったん、楽しかった？」
「プールやった。階段のところダンゴムシおって踏んでん」
「お、ひなちゃん」
解体業者・山口 雄基 さん：
「保育園の行事とかもね、行かれへんことも多いから、2歳半ぐらいの時から、もう僕がおれへんから、はよ帰ってあげたいですけどね」
もちろん家族を養うため、従業員の生活を守るために、この仕事を引き受けましたが、山口さんには、能登に来てから気づいたことがありました。
解体業者・山口 雄基 さん：
「やっぱり、頼りにされるじゃないですか。周りから汚いと思われるような業種が今、能登では必要とされてる。お願いね、ありがとうって言われるような仕事に、今ここはなっている」
頼りにしてくれた能登のために、働きたい。
解体業者・山口 雄基 さん：
「早く復興することが、やっぱりこっち(能登)のためにもなりますから。必要じゃなくなるまでは、頑張れるまでは、僕は頑張りたいな」
この解体が、復興への第一歩となることを願って。
奥能登には、きょうも重機の音が響いています。