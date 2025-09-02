能登半島地震から1年8カ月。被災建物の解体は進み、ことし10月には申請数すべての解体が完了する見込みです。こうした中、家族と離れ、能登で1年近く働き続ける解体業者がいます。その思いを支えるものとは…

去年3月、地震の被害を受け、各市町で始まった公費解体。



住民：

「受け入れられない。やっぱりくやしさはあります」

「僕なりに当時、大きい借金して、僕の初めて立てた工場。わが身削られる感じやね」

震災から2度目の夏を迎えた被災地。



公費解体は、今も各地で行われています。



大阪で、建設業を営む山口雄基さん。



去年9月から、従業員総出で能登に住み込み、解体作業を請け負ってきました。

解体業者・山口 雄基 さん：

「11か月ぐらいですね、9月からやから。何件くらい(解体)やった？30件ぐらいはいってんのかな。僕ら解体ぐらいしかできないから」



地震と豪雨で、半壊以上となった建物を、所有者に代わって撤去する「公費解体」。



石川県全体では、すでに3万4000棟の解体が終わり、いまは10月末を完了目標として、残り2割の作業に取り掛かっています。

この日、山口さんたちの姿は、輪島市門前町に。



解体するのは、半世紀近く織物業を営んできた会社です。



木材を重機で砕き、コンクリートや瓦などは種類ごとに分別し、数キロ離れた集積場へ運びます。



「今週半ばには、終わるってきます」

「え、おわる？そうなの、はや」

解体業者・山口 雄基 さん：

「できるだけ要望はこたえられるように、困っていることはなるべくできるように、みんな一丸となって一生懸命やっていくだけ」



午後5時、この日の仕事を終え、夕食を取りに向かったのは輪島市内の商業施設。

解体業者・山口 雄基 さん：

Q. 奥様の手料理が恋しいとかは？

「まあそれもあります。それはあるけど…」



大阪から能登へ来てから約1年。



山口さんらは、仮設団地に寝泊りしながら共同生活を送っています。



その中で、癒しの時間となっているのが…

「あ、でた」

「パパ！」

「顔見えへんな」



大阪に残してきた家族との時間です。



「きょう保育園どうやったん、楽しかった？」

「プールやった。階段のところダンゴムシおって踏んでん」

「お、ひなちゃん」

解体業者・山口 雄基 さん：

「保育園の行事とかもね、行かれへんことも多いから、2歳半ぐらいの時から、もう僕がおれへんから、はよ帰ってあげたいですけどね」



もちろん家族を養うため、従業員の生活を守るために、この仕事を引き受けましたが、山口さんには、能登に来てから気づいたことがありました。

解体業者・山口 雄基 さん：

「やっぱり、頼りにされるじゃないですか。周りから汚いと思われるような業種が今、能登では必要とされてる。お願いね、ありがとうって言われるような仕事に、今ここはなっている」



頼りにしてくれた能登のために、働きたい。



解体業者・山口 雄基 さん：

「早く復興することが、やっぱりこっち(能登)のためにもなりますから。必要じゃなくなるまでは、頑張れるまでは、僕は頑張りたいな」

この解体が、復興への第一歩となることを願って。



奥能登には、きょうも重機の音が響いています。