英4部グリムズビー・タウン、マンU撃破の歴史的一戦で出場資格のない選手を起用…EFLが処分を発表
イングリッシュ・フットボール・リーグ(EFL)は2日、グリムズビー・タウンがカラバオカップのマンチェスター・ユナイテッド戦で出場資格のない選手を起用したとして、同クラブに2万ポンド(約398万円)の罰金処分を下したことを発表した。グリムズビー・タウンは大会に継続して参加できる予定だ。
英4部相当のグリムズビー・タウンは8月27日、カラバオカップでマンチェスター・UをPK戦の末に破る歴史的な大金星を収めていた。ところがEFLによると、この試合で途中出場したMFクラーク・オダーアーの登録手続きが締め切りを1分過ぎて行われていたことが判明したという。クラブは試合翌日に違反を確認し、自主的にEFLへ報告した。
EFLは調査を行った結果、過去の事案などをもとに罰金処分が適切だと判断。グリムズビー・タウンが故意に違反行為をしたものではないことも確認したという。罰金2万ポンドのうち1万ポンドは今シーズン終了までの執行猶予付きで、同様の違反を繰り返した場合に支払うことになる。
なおオダーアーはPK戦でキックを失敗していた。
英4部相当のグリムズビー・タウンは8月27日、カラバオカップでマンチェスター・UをPK戦の末に破る歴史的な大金星を収めていた。ところがEFLによると、この試合で途中出場したMFクラーク・オダーアーの登録手続きが締め切りを1分過ぎて行われていたことが判明したという。クラブは試合翌日に違反を確認し、自主的にEFLへ報告した。
EFLは調査を行った結果、過去の事案などをもとに罰金処分が適切だと判断。グリムズビー・タウンが故意に違反行為をしたものではないことも確認したという。罰金2万ポンドのうち1万ポンドは今シーズン終了までの執行猶予付きで、同様の違反を繰り返した場合に支払うことになる。
なおオダーアーはPK戦でキックを失敗していた。