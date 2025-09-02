出番は公式戦748日ぶりプレー→出場9分一発レッドの1試合のみ…デレ・アリが再びフリーに
セリエAを戦うコモは1日、MFデレ・アリと契約解除で合意したことを発表した。
デレ・アリは無所属の期間が長く続いた中、昨季シーズン途中にコモへ加入。3月15日のセリエA第29節・ミラン戦で公式戦748日ぶりの出場を果たしたが、途中出場からわずか9分で危険タックルによる一発退場となっていた。
以降は公式戦の出場がなく、ついに退団が決定。クラブは「デレがレギュラーとしての出場機会を確保することを強く望んでいたが彼はクラブの当面の計画に含まれていなかったことから、移籍市場が閉まる前に退団することが双方にとって良いことだと判断した」と説明している。
新天地は未定となっており、『アスレティック』は「どうなる?」とデレ・アリの動向に注目している。
