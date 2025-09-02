ドル円１４８．７０近辺、ユーロドル１．１６３０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は148.70近辺、ユーロドルは1.1630近辺での推移。いずれも本日のドル高圏に位置している。ドル高をけん引したポンドドルは、1.3380近辺と1.34台割れ水準となっている。



英３０年債利回りが一時５．６９％と１９９８年以来の高水準となったことが、ポンド売りを強めた経緯がある。１１月とみられる次回予算案発表を控えて、英財政の継続性について市場の警戒感が高まった格好。



USD/JPY 148.68 EUR/USD 1.1628 GBP/USD 1.3383

