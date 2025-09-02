バブルガム・ブラザーズのブラザー・コーン（69）が2日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）にブラザー・トム（69）とともに出演。乳がんが発覚した時のことを振り返った。

コーンは23年8月に乳がんを公表。24年1月に手術を受けて、同3月に復帰した。

MCの黒柳徹子（92）が「コーンさんは一昨年、乳がん。男の方の乳がんってね、珍しいんですって？」と尋ねると、コーンは「もう、ビックリしました。本当に最初ね」と吐露。

背中に脂の塊ができて治してもらい、病理にかけたらなんともなかったという。しかし、「その1週間後ぐらいに、左乳首の横に、また同じようなゴリっとしたものがあったので、またかよと思って調べたら、そっちのほうが乳がんだった」と振り返った。乳がんは男性では「1000人に1人」と説明した。

そしてトムは「全く痛みとかはないんですよ。だから怖いなと思って」と明かし、「だから座右の銘変えたんです、最近。『病気とスキャンダルは早期発見、早期治療、謝罪』って決めたんです」と明かした。すると黒柳が笑いながら「謝罪？ でも謝罪しなきゃいけないの？」と質問。「いや、それは謝罪じゃなくて済むんですけど」と答えた。