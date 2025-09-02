シンプルな90年代のKARRIMORワッペンに惹かれる！普段使いにピッタリな限定リュック6型をチェック

イギリス発のアウトドアブランド・KARRIMOR（カリマー）から、人気リュックサックをアップデートさせた「HERITAGE series（ヘリテージシリーズ）」が新登場！

「eclipse（イクリプス）」や「tatra（タトラ）」、「highlands（ハイランズ）」などの人気モデルに、ワッシャー加工による自然なシワ感を施した“リサイクル高密度ナイロン”を採用し、90年代デザインのロゴワッペンをあしらったクラシックなリュックがラインナップ。ヴィンテージな雰囲気がトレンド感たっぷりです！

▲「eclipse 27」

「eclipse 27」（1万9800円）は、15インチまでのノートPCを収納できるパッドを内蔵したリュックサック。

ペンや手帳などの整理に便利なオーガナイザー付きのフロントポケットも搭載し、ハイキングだけでなく、毎日の通勤・通学にも役立ちます。ウエストベルトは取り外し可能で、日常使いの際にはすっきりとした印象で背負うことも可能です。

「highlands 22」（2万3100円）は、シンプルな見た目ながら豊富な収納を確保した、汎用性の高いモデル。

▲「highlands 22」

こちらも15インチまで収納可能なPCパッドを内蔵しているほか、キャリーケースのハンドルに取り付けられるアタッチメントバンド、小物を収納しやすいポケットを数箇所に搭載しており、トラベルシーンにも重宝しそう。

▲「tatra 25」

ポケット付きのパッド入りヒップベルトや、大きめのワンドポケット、フロントポケット、ポールキャリアなど、トレッキングに最適な機能が満載の「tatra」は、「tatra 25」（1万8700円）と「tatra 20」（1万7600円）の2サイズがラインナップ。

背面パッドは取り外し可能で、清潔に愛用できるのもうれしいポイント。

▲「VT day pack F」

デイパックには、クラシックなルックスと整理しやすい多彩なポケットを備えた「VT day pack F」（1万4300円）、日常にフィットする機能とシンプルなデザインが魅力の「M daypack 25」（2万3100円）がラインナップ。

▲「M daypack 25」

「ヘリテージシリーズ」のヴィンテージな雰囲気が、毎日のコーディネートを格上げしてくれそうです。

