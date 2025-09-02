「MAN WITH A MISSION」とSR渋谷がコラボ…『REACHING FOR THE SKY』が公式応援ソングに

B1のサンロッカーズ渋谷は8月31日、MAN WITH A MISSIONの楽曲『REACHING FOR THE SKY』を公式応援ソングとして起用することを発表した。

SR渋谷は2025－2026シーズンでクラブ創設90周年となる。さらに10年間ホームとして戦ってきた渋谷（青山学院記念館）でのラストシーズンでもありクラブとしては大きな節目の年を迎える。一方、MAN WITH A MISSIONも渋谷eggmanで初ステージを踏んで以降、今年でバンド結成15周年となり、渋谷をルーツにする両者によるコラボレーションが実現した。

今回のコラボに伴い、『REACHING FOR THE SKY』がSR渋谷の特別PVや試合会場・ゲームダイジェスト映像等で使用されるほか、今後はコラボグッズの発売なども予定されている。

MAN WITH A MISSIONのギターであるJean-Ken Johnnyは、今回の発表に際して「『REACHING FOR THE SKY』ハ、MAN WITH A MISSIONノ15周年ノスタートヲ象徴スル、エネルギッシュナ曲デス。コノエネルギーガサンロッカーズ渋谷ニモ乗リ移リ、90周年トイウ記念スベキシーズンヲイイ結果デ終ワレルヨウニコノ曲トトモニ戦ッテイタダケタラ嬉シイデス！」と曲の印象を語り、「私タチモ、青山学院ノ会場ニ応援ニ行キタイト思ッテイマス。一緒ニ渋谷ヲ盛リ上ゲテイケル1年ニシテイキマショ！」と、互いに渋谷にルーツを持つ者として盛り上げることを誓った。

【動画】「MAN WITH A MISSION」 × SR渋谷 2025－26公式応援ソング『REACHING FOR THE SKY』