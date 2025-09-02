香港ディズニーランド・リゾートは、2025年9月19日から11月2日まで、“ディズニー・ハロウィーン・タイム”を開催！

20周年のお祝いに、ディズニー・ヴィランズが乱入し、パーク全体を最も邪悪なハロウィーンパーティーに変えてしまう、新たなイベントが楽しめます☆

香港ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン・タイム2025”

開催期間：2025年9月19日〜11月2日

販売場所：香港ディズニーランド

2025年、香港ディズニーランド・リゾートの20周年記念の祝祭にディズニー・ヴィランズが乱入し、パーク全体を「ディズニー・ハロウィーン・タイム」として最も邪悪で最高のハロウィーンパーティーへと変貌させます。

ゲストは、新しいハロウィーン体験、テーマグッズ、インスタ映えするフードを楽しむことができます。

パークをヴィランズが支配するだけでなく、ダッフィー＆フレンズやミッキー＆フレンズ、くまのプーさんファミリーも新しいハロウィーンコスチュームで登場し、パーティーを盛り上げます。

「Uninvited! A Villains Takeover Party」

メインストリートUSAでは、ディズニー・ヴィランズが主役となる新しいハロウィーン体験「Uninvited! A Villains Takeover Party」を開催！

『眠れる森の美女』のマレフィセントが中心となり、ゲストを招き、きらびやかで魅惑的なダンスパーティーを繰り広げます。

ヴィランズたちは、ゲストが最も魅力的なディズニー風のルックを見せるよう呼びかけます。

キャラクター・グリーティング

さらに、パーク内ではマレフィセントとオーロラ姫、

女王と白雪姫。

ソーとロキといったヒーローとヴィランのデュオに出会えるチャンスがあります。

また、「トゥモローランド」では、スカーレット・ウィッチがゲストを待っています。

ダッフィー＆フレンズも秋の装いでお出迎え！

「くまのプーさん」たちは新コスチュームで登場します☆

「Jack Skellington’s The Nightmare Before Dinner」

販売期間：2025年8月29日〜10月31日

食事体験期間：2025年9月19日〜11月2日

販売場所：香港ディズニーランド・リゾート公式サイト

料金：大人 HK498〜HK598、子供 HK398〜HK498

「ジャック・スケリントンズ・ザ・ナイトメアー・ビフォア・ディナー」が「リバー・ビュー・カフェ」に再登場！

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のハロウィーンタウンの遊び心あふれる雰囲気にインスパイアされた、気まぐれな食事を楽しむことができます。

ジャック、サリー、ブギーの登場もあり、季節感あふれる狂気に満ちた宴が楽しめます。

「Let’s Get Wicked」

販売期間：2025年8月29日〜11月2日

優先入場期間：2025年9月19日〜11月2日

販売場所：香港ディズニーランド・リゾート公式サイト、香港ディズニーランド・モバイルアプリ

料金：HK$99から

大人気のミュージカルショー「Let’s Get Wicked」が再び登場！

このショーは、最も悪名高いディズニー・ヴィランズに焦点を当てています。

ディズニー・プレミア・アクセスを購入すると、この人気ショーに優先的に入場することができます。

期間限定のグッズ＆フード

ディズニー・ヴィランズや

ミッキー＆フレンズ、

ダッフィー＆フレンズ、

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をテーマにした新しいハロウィーンコレクションが登場！

「くまのプーさん」たち、

『リロ&スティッチ』シリーズの主人公「スティッチ」＆｢エンジェル｣

テーマに合わせたアパレル、アクセサリー、帽子などが揃い、お気に入りのキャラクターと一緒に最高の写真が撮れます。

また、香港ディズニーランド限定の可愛らしい新キャラクター「ディズニー・ウィッキーズ（Disney Wickies）」も登場☆

このキャラクターは、ミニーマウスのリボンや陽気な青い帽子などの可愛らしい刺繍やアクセサリーが特徴です。

ジャングル・リバー・クルーズ

アドベンチャーランドの人気アトラクション「ジャングル・リバー・クルーズ」もハロウィーン期間限定仕様で登場！

ディズニーホテルプロモーション

ディズニーホテルでも、“ディズニー・ハロウィーン・タイム”にあわせたプロモーションを実施。

香港ディズニーランド・リゾート20周年記念！ 「最高にマジカルなパーティー」のすべてをお届け！ 香港ディズニーランド・リゾート20周年記念！ 「最高にマジカルなパーティー」のすべてをお届け！ 続きを見る

20周年で盛り上がる香港ディズニーランド・リゾートが秋ならではの装いに！

香港ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン・タイム”の紹介でした。

©Disney / Reported Dtimes

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 20周年のお祝いにヴィランズが乱入！香港ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン・タイム2025” appeared first on Dtimes.