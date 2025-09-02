Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤ÎÌ¾·à¾ì¡¦Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤¬ÊÄ´Û¡¡»ÙÇÛ¿Í¤¬ÀâÌÀ¡Ö·úÊª¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï£²Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤ÎÊÄ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Î¤¢¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¥Ó¥ë¤¬ÍèÇ¯£µ·î¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±»ÔÆâ¤Ç¡Ö½©¤À¡ª¾Ð¤¤¤À¡ª¾¾ÃÝ¿·´î·à¡¡¶å·î¸ø±é¡×¡Ê£²£°¡Á£²£¸Æü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ò¼Â»Ü¡£Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Î»ÔÂ¼¾»Ìé»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö·úÊª¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¸ø±é¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¡¢£µ·î°Ê¹ß¤ÏÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¿¸ø±é¡Ê²ÎÉñ´ì¡¦¾¾ÃÝ¿·´î·à¡Ë¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¡¢°ã¤¦·à¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½Â¸¤¹¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¾¾ÃÝ¿·´î·à¡£º£¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤ª·Î¸Å¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±·à¾ì¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿¾¾ÃÝ¿·´î·à¤Î´î·àÇÐÍ¥¡¦Æ£»³Àð¼£Ïº¤Ï¡ÖÂçºå¤Ç¤Ï¾¾ÃÝºÂ¤·¤«¾¾ÃÝ¤Î·à¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¡£Æ»ÆÜËÙ¤Î³¹¤Ë·à¾ì¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö·à¾ì¤âÂç¤¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¿·´î·à¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£²ÖÆ»¤ÎÄ¹¤µ¤È¤«µÒÀÊ¤«¤éÉñÂæ¤ò¸«¤¿»þ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¿·¤·¤¤·à¾ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Î·à¾ì¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤ËÂè£±»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾¾ÃÝ¿·´î·à¤Î½ÂÃ«Å·¾Ð¡Ê£´£±¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤ËÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤ÎÉñÂæ¤ò¤¼¤Ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë±é²Î²Î¼ê¤ÎÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ÁÂçºå¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿»þ¡¢ÀµÄ¾¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ð¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾¾ÃÝºÂ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£