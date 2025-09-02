田んぼで炎上していた軽トラックから遺体が見つかりました。2日午前、糸魚川市で田んぼに転落した軽トラックが炎上し、車内から1人の遺体が見つかりました。警察が事件と事故の両面で調べています。



大量の黒煙を上げながら炎上する軽トラック。午前10時すぎ、糸魚川市根小屋で通りかかった人から「軽トラックが田んぼ内で横転して出火している」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、軽トラックはイネを収穫した後の田んぼに落ちた状態で炎上していましたが、火は約30分後に消し止められました。燃えた車内の運転席から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。



■近くで働く人

「他の従業員が車が猛スピードで下っていくのを見て、その直後に車が乗りあげたので、すぐ見に行ったら横転して火が出ていた。ブレーキ痕がなかったので、そのままアクセルを踏みっぱなしだったかなと思う。」



警察が身元の確認を進めるとともに、事件と事故の両面で調べています。