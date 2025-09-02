生まれながらに水俣病の症状を抱える古山知恵子さん。9月2日、「水俣病は遺伝する」と誤った内容の教材を使っていたトライグループの役員などと面会しました。



思うように動かない手でペンを走らせます。



〈古山知恵子さんの代読〉

「リハビリを何とか週に2、3回受けたいと思っています。切に願っています」



生まれながらに水俣病の症状を抱える胎児性患者の古山知恵子さん。思うように話すことができず筆談と代読を通じてコミュニケーションをとります。





1965年に公式確認された新潟水俣病。当時の昭和電工・鹿瀬工場から有害なメチル水銀が阿賀野川に垂れ流され、汚染された魚を住民が食べたことで被害が広がりました。親から子に遺伝するものではなく人にうつる伝染病ではありません。しかし、トライグループは中学生向けのオンライン教材の中で「水俣病は遺伝する」と10年近く誤った内容を記載していました。この問題をうけ、トライグループは被害者に謝罪するとともに正確な教材づくりに生かすため研修を続けています。古山さんとの面会もそのひとつです。古山さんは母親が汚染された魚を食べたことで生まれながらにして水俣病の症状を発症しました。〈古山知恵子さんの代読〉「水俣病で苦しんでいる人がたくさんいます。わたしもこういう状態で苦しんでいます」生まれてから60年間、水俣病の症状に苦しむ古山さんが伝えたかったこと…〈古山知恵子さんの代読〉「水俣病は大変な病気ということを伝えたい。でも偏見を持たないでほしい。二度と起こしてはならない、起こしてほしくはないのです」〈トライグループ 阿部正純 執行役員〉「大切なことは正しい情報発信をすることかと思いますので、本日の古山さまの話を踏まえて今後の教材製作に十分留意して 進めてまいりたいと思っています」トライグループはこれまでの研修内容を踏まえて10月頃をめどに水俣病についての教材を制作する予定です。