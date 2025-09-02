青山剛昌氏、コナンとドラえもんが並んで立つイラストを公開！「ドラえもん」55周年＆誕生日トリビュート企画
画像は「ドラえもんチャンネル」のXアカウントページ（https://x.com/doraemonchannel）より【ドラえもん誕生日＆連載55周年記念トリビュート企画】 9月2日 公開
「ドラえもん」の連載開始から55周年となる今年、ドラえもんの誕生日を祝うカウントダウン企画は9月2日、「名探偵コナン」の作者青山剛昌氏が、コナンとドラえもんが並んで立つイラストを公開した。ドラえもんの誕生日は本日9月3日。
□「ドラえもん」誕生日特設ページ
---------------------- 【ドラえもん公式】ドラえもんチャンネル (@doraemonChannel) September 2, 2025
ドラえもん誕生日&
まんが連載55周年記念！トリビュート企画
---------------------
漫画界を代表する豪華執筆陣による
ドラえもんへのメッセージ&イラストを
カウントダウン形式で大公開💫
誕生日はいよいよ明日！
⋱ 本日は 青山剛昌 先生 ！⋰#ドラえもん生誕祭2025 pic.twitter.com/IQOn2xbNkS