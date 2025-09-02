トルコが2009年以来初のユーロバスケット4勝…シェングンが過去30年間で初の記録達成

9月1日。トルコ代表チームは「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズで、エストニア代表を84－64で下して4戦全勝とした。トルコにとって、大会4勝は2009年以来最多となった。

そのトルコを引っ張るアルペレン・シェングン（ヒューストン・ロケッツ）は、32分9秒コートに立ち、フィールドゴール成功率61.5パーセント（8／13）の計21得点に8リバウンド5アシストの活躍で勝利に貢献。

今大会で、23歳のビッグマン（211センチ106キロ）はいずれもチーム最多の平均20.0得点、8.8リバウンド、6.5アシストにフィールドゴール成功率68.1パーセントと好調を維持している。

そして3試合連続の20得点、5リバウンド、5アシストをクリアしたことで、トルコが誇るオールラウンドなビッグマンは過去30年間のユーロバスケットで初の記録を達成した選手になった。

グループフェーズ4試合を終えた時点で、グループA首位の4勝0敗（得失点差＋95）を誇るトルコは、すでに決勝トーナメント進出が決定。4日にセルビア代表（4勝0敗／得失点差＋71）との首位決定戦へ臨む。

【動画】エストニア戦でオールラウンドな活躍を見せたシェングン！






