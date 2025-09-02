「和食さと」めぐる報道、ホールディングスが謝罪「多大なご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び」
「和食さと」などを傘下に持つSRSホールディングスは2日、同社サイトに「当社取締役の逮捕に関する報道について」とする声明を掲載した。
同社取締役が不同意わいせつの疑いで逮捕されたと報じられた。これについて「当社では、報道については把握しておりますが、それ以外の情報については現在事実確認を行っているところであります」とし、「このような報道があったことについて、株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
