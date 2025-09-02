山形県内の企業が小・中学生を対象にアイデアを募集した「環境にやさしい未来の家を考えるコンテスト」で、寒河江市の小学５年生の男子児童のアイデアが最優秀賞に選ばれました。

【写真を見る】飛んでいける家に植物の藻で出来た家...児童の考えた未来の家とは？ "環境にやさしい未来の家を考えるコンテスト"（山形）

児童の考えた未来の家とは。

壁に羽が生えていて好きなところに飛んでいける家に…植物の藻で出来た家など。

このコンテストは、地域社会や地球環境にやさしい「未来の家」をテーマに家の外壁材などを手がけるアイジー工業が県内の小・中学生からアイデアを募集したものです。

「最優秀賞には、寒河江市立寒河江中部小学校の５年生の青柳武琉（あおやぎたける）さんによる『スーパーエコハウス』が選ばれました」

■家の特徴は

コンテストに寄せられた１１１点のアイデアの中で最優秀賞に選ばれた家は、どんな天気でも快適に暮らせることをテーマに、飲み水やトイレの水、植物を育てる水を雨水でまかない、自転車やウォーキングマシンを使って運動不足を解消しながら

電気を作るなどの特徴があります。

評価されたのは「これから重要視される雨水をどう活かすかが考えられている」ことや、「家族で運動不足を解消しつつ、楽しみながら電気を起こす」こと。環境面も、住む人のことも考えられたアイデアでした。

受賞した青柳さんは「自分が頑張ったポイントを見てくれて嬉しかった。地球温暖化を抑えるためにごみを減らしたり、エコバッグを使ったりしてＣＯ２を減らしたい」と話していたということです。

このほか、優秀賞などを受賞した未来の家のアイデアは、アイジー工業の特設サイトで見ることができます。