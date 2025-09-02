世界中にファンがいる人気キャラクターが、入院中の子ども達の元にやってきました。

【写真を見る】サンリオキャラクターがいっぱい！勇気を運ぶ “特別な車椅子”

今日2日、熊本市東区の日赤病院にハローキティがやってきました。

サンリオが25年前から続ける、入院中の子ども達に笑顔を届けるプロジェクトです。

子ども達は、キティと触れ合ったり、写真を撮ったり。キティが来るのを心待ちにしていた女の子は、手紙を準備していました。

ーー

キティちゃんは可愛くて優しいね

そんなキティちゃんと仲良くしたいです

仲良くしようね

キティちゃんのアップルパイは美味しそうだね

これからもスターとして頑張ってね

応援してるよ

ーー

手紙を書いた子ども「きのうからキティちゃんが好きなものとか、喜ぶ言葉を調べて手紙を書きました」

入院中の子ども達には笑顔が広がり、勇気ももらったようです。

手術を控える子ども「キティちゃんが来てくれたから、今週金曜日の手術も頑張れそう」

サンリオはキャラクターをデザインした車椅子も全国の日赤病院に寄贈するということで、その最初の1台が熊本に届けられました。

サンリオ グローバルサステナビリティ推進室 辻友子室長「キティちゃんが来られない日も子ども達に笑顔になってもらい、治療に対する勇気にもなってもらえたら」

※しんにょうの点はひとつ