讃岐うどん専門店を展開する丸亀製麺（東京都渋谷区）が、「旨（うま）辛 豚つけ汁うどん」と「柑橘（かんきつ）香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん」を、9月9日から期間限定で発売します。

「食欲の落ちがちな暑い秋」にもおすすめ

「旨辛 豚つけ汁うどん」は、冷たいうどんと、特製だしに漬け込んだ豚しゃぶ、ごま油がほんのり香る小松葉ナムルを、ラー油が効いたうま辛な味わいのつけ汁で食べる一品です。1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉まで同一価格で選ぶことができます。

「柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん」は、とろろと刻みオクラが合わさったぶっかけだしと、タマネギ、紫タマネギ、青ネギを混ぜ合わせた「ねぎ塩だれ」がのっている一品です。「ねぎ塩だれ」は、具だくさんでシャキシャキ食感が特徴。ユズ皮とユズ果汁の香りがさわやかでさっぱりとした味わいになっています。

同社は「“さっぱり冷とろ”な味わいは、食欲の落ちがちな暑い秋にもおすすめです。つるりとしたのど越しとコシのある冷たいうどんと共に、まだまだ暑い日にぴったりな商品をお楽しみください」

価格は「旨辛 豚つけ汁うどん」が990円（以下、税込み）、「柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん」の並が890円、大が1070円、得が1250円です。

「旨辛 豚つけ汁うどん」は店内飲食のみ。「柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん」は並、大のみテイクアウト可能です。

「柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん」は10月上旬まで、「旨辛 豚つけ汁うどん」は10月下旬まで、全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。