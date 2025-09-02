マイナー9試合で「.324」のキム・ヘソン　メジャー復帰で左翼守備に期待感「新しい役割を担う可能性が出てきた」

キム・ヘソンの復帰でオーダーに変化は生まれるのか(C)Getty Images

レギュラーシーズン最後の1か月を迎える中、負傷者リスト（IL）入りしていたドジャースのキム・ヘソンが復帰し、出場選手登録された。痛めていた左肩も回復し、マイナーの試合では左翼のポジションでのプレーもこなすなど、再びドジャースで攻守での貢献が期待されている。

韓国メディア『OSEN』が9月1日、キム・ヘソンの現状を伝えるトピックを掲載した。その内容によると、現地7月29日に左肩の炎症のため負傷者リスト（IL）入りとなって以降、8月下旬より3Aの試合で9試合にリハビリ出場。打撃成績として、「打率.324（34打数11安打）、3打点5得点、OPS.780を記録。9試合中8試合で安打を放ち、3試合でマルチ安打を記録した」と説明している。

また、8月31日に最後となるゲームを終え、「キム・ヘソンが左翼手としてフル出場し、メジャー復帰への準備を整えた」とレポート。オクラホマシティ・コメッツの一員として出場した3Aメンフィス・レッドバーズ（セントルイス・カージナルス傘下）戦において、「『2番・左翼手』として先発出場。4打数2安打1打点1得点2三振を記録した」などと綴っている。