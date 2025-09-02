ÅÔÎ©½é¤ÎÄÌÇ¯¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¸ø³«¡¡6Æü³«¶È¡ÖÉ¹¤ÎÀ»ÃÏ¡×´üÂÔ
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï2Æü¡¢ÅÔÎ©½é¤ÎÄÌÇ¯·¿¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¡ÖÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡Ê¹¾Åì¶è¡Ë¤Î6Æü³«¶È¤òÁ°¤ËÆâÍ÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¹ñºÝµ¬³Ê¤Î¥á¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢²¾Àß¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÌó5ÀéÀÊ¡£¡Ö¿å±Ë¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¿å±Ë¾ì¤Î¹½Â¤¤äÀßÈ÷¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²þ½¤¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¢¥¤¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯Áª¼ê¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ´ó¤ê¤ÎÃ¤Ì¦±Ø¤ÏÃÏ²¼Å´¤Ç¶äºÂ¤«¤éÌó10Ê¬¤È¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¤¥µ¥Ö¥ê¥ó¥¯¤âÀ°È÷¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡6Æü¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤é¤¬½ÐÀÊ¤ÎµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢19Æü³«Ëë¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÅìµþÁª¼ê¸¢¤¬ºÇ½é¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¡£