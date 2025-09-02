か、可愛さ1000点でしょ！？【ダイソー】レトロ感たまらん♡「キーホルダー」

バッグにキーホルダーをジャラッと付けて、可愛くアレンジするのがトレンドの昨今。【ダイソー】からも、大人女性にも取り入れやすいレトロチックなキーホルダーが登場しています。クリームソーダやスロットマシンをイメージしたエモ可愛いデザインで、見ているだけで癒やされるかも。1つではもちろん、複数を組み合わせてレトロなアレンジを楽しんでみて。

レトロな見た目に心奪われる！ クリームソーダ風キーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（アイスフロート B）」\220（税込）

レトロな喫茶店で出てきそうな、クリームソーダ風のキーホルダー。しゅわっと弾ける炭酸や盛り付けのサクランボなど、細部まで巧妙に再現されています。透き通るようなグリーンが爽やかで、残暑が厳しい今の時期にぴったり。@ftn_picsレポーターのとも*さんも「本物みたいな精巧な作りに心を奪われました」と大絶賛。お菓子やドリンク系のキーホルダーと組み合わせて、“ジャラ付け”を楽しむのもおすすめ。

遊び心満点なスロット風のキーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（スロットマシン）」\220（税込）

どこか懐かしさを感じる、スロットマシン風のキーホルダー。\220（税込）という価格ながら、まるで本物のようなハイクオリティな作りが魅力的。レバーを倒すと実際にスロットを動かすことができる、遊び心満点な仕様になっています。キラッと光るシルバー色もバッグのワンポイントになってくれるはず。キーホルダーとしてはもちろん、レトロシリーズを集めてインテリアとしてお家に飾るのも楽しそう。

