ウクライナが自国製の新型巡航ミサイル「フラミンゴ」を実戦で初めて使用した模様だ。

最大射程は３０００キロ・メートルとされ、シベリアの一部も射程圏内に収めるとみられている。ウクライナは、今冬にも量産を始めたい考えだ。

ウクライナのメディア「ミリタルヌイ」は、ロシアが一方的に併合した南部クリミアを８月３０日にウクライナが攻撃した際、「フラミンゴ」が投入されたと報じた。露連邦保安局（ＦＳＢ）の前哨基地や船艇が破壊されたという。

製造元によると、「フラミンゴ」は１１５０キロ・グラムの弾頭を搭載できる。射程が長く、モスクワや西部サンクトペテルブルクにとどまらず、ウラル山脈の東側まで届く計算だ。

ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は８月２０日、「フラミンゴ」の発射試験が成功したと公表。製造ペースは現在１日１発とされるが、１２月にも量産体制に入るとの見通しを示していた。

米欧はウクライナに供与する長距離ミサイルについて、露領内への攻撃に制限をかけている。このため、ウクライナは使用制限のない国産ミサイルの開発を急いでいる。ロシアの後方支援拠点を破壊し、和平への圧力を高める狙いだ。

対艦巡航ミサイルを改良したウクライナの「ロング・ネプチューン」は射程１０００キロ・メートルで、搭載できる弾頭は最大３５０キロ・グラム程度とみられている。ドローン（無人機）での攻撃も続けているが、小型の爆弾しか運べず、目標を完全に破壊できないとの指摘がある。