女優の石田ゆり子が1日、自身のインスタグラムを更新し、友人の女優とパフェを楽しんだ様子を伝えた。



【写真】遠近法とはいえ…まるごと桃がデカイ

「2025 夏の終わり。」と切り出し、東京・代々木上原のカフェ「Cafe de Pale Jute」を訪れたことを報告。「さて、つい数日前 夢のように可愛い桃のパフェを食べに 代々木上原のカフェ、＠cafe_de_pale_jute へ行きました。食器もカトラリーも、グラスの並べ方、テーブルも椅子も、ここはもう、Parisですか？」と感動した思いを明かした。



さらに「ゆかちゃんと二人、いろんなこと話しながら 幸せな時間でした。」と“デート”相手が女優の板谷由夏であったことも報告した。「また行きたい。代々木上原のParis」とかなり気に入った様子だった。



板谷も自身のインスタで石田とカフェに行ったことを報告。大きな桃がまるごと乗ったパフェを前にしてとろけそうな顔をしている石田の画像を掲載し「甘いもの、満たされましたん。」と満足げ。さらに「今日、話をしていて、うなずき合ったのは 素直にいこうぜ、です 無理しなくていい、素直に生きようぜ。」と語り合ったことを明かした。



フォロワーは「ゆり子さんとパフェの組み合わせは神すぎる」「全てがラブリー」と絶賛。「桃好きにはたまりません～。」とうらやむ声もあった。



（よろず～ニュース編集部）