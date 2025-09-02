自然で漸進的なアクセル 滑らかなブレーキ

3年目のアップデートを受けたBMW iX。ミドルグレードのxドライブ60は、増えた車重を20psの増強で補い、0-100km/h加速は0.2秒縮めた4.4秒でこなす。右足を倒しきれば、標準のドライブモードでも本来の543psを引き出せる。

【画像】他の追従を許さない実力派 BMW iX 各社用意 競合の上級電動クロスオーバーたち 全168枚

xドライブ45は、英国仕様では最も非力だが、遅いわけではない。高速道路の速度域に達しても、加速力は鈍らない。どちらも、アクセルペダルのフィーリングに優れ、自然で漸進的にパワーを召喚できる。



BMW iX xドライブ60 Mスポーツ（英国仕様）

ブレーキはバイワイヤシステムで、制動力の立ち上がりはリムジンのように滑らか。踏み心地も丁度良く、狙った減速を得やすい。制動距離は、ドライでもウェットでもクラスの平均程度。競合の電動SUV、ポールスター3の方が短い距離で止まれるようだ。

回生ブレーキの効きは、タッチモニターで3段階から選べる。惰性走行には対応しないが、シフトセレクターでBを選択すると、ワンペダルドライブが可能になる。

上級SUVへ相応しい快適性と洗練度

2025年仕様の改良で、iXはスプリングとダンパー、リアアクスルのサポートベアリングがリフレッシュされた。以前から乗り心地は褒められたが、座り心地の良いシートと相まって、上級SUVへ相応しい快適性を実現している。

サスペンションは、セルフレベリング機能付きのエアサスが、後ろへ組まれるのが標準。試乗車には、前もエアスプリングを得る、アダプティブサスが装備されていた。車高は高いが、程よく引き締まった姿勢制御で、不快な浮遊感は伴わなかった。



BMW iX xドライブ60 Mスポーツ（英国仕様）

高速道路での静寂性は、オプションのアコースティック・ガラスの効果で驚くほど。22インチという大径ホイールを履いていても、走りの洗練度は非常に高い。

操縦性もクラス最高峰。エアサスをスポーティに設定しても、車重は隠しきれないものの、コーナリングは落ち着いていて滑らか。正確に大きなBMWを導ける。

操る充足感 群を抜くダイナミックさのM70

ステアリングはロックトゥロックが2.5回転と、速すぎず遅すぎず。直進安定性が高いのと同時に、狭い駐車場では取り回しも良い。ステアリングホイールは適度な重さで、オイルの中を動くようにスムーズ。操る充足感へ繋がっている。

試乗車には後輪操舵システムが組まれていたが、テストコースのワインディングを攻めても、挙動は予想通り頼もしいもの。ボディは多少傾くが、リアアクスル主体のパワーデリバリーを感じることができる。



BMW iX xドライブ60 Mスポーツ（英国仕様）

トップグレードのiX M70には、M部門謹製のアダプティブ・エアサスペンションが奢られる。巧みなチューニングで、車重を手中に収めつつ、SUVとして高い一体感を叶えている。四輪駆動システムも専用設定で、それ以外のiXと一線を画す敏捷性を宿す。

電動SUVとして、走りのダイナミックさは群を抜いている。乗り心地は硬めながら、酷く傷んだ舗装意外は充分に穏やかだ。

他の追従を許さないオールラウンダー

バッテリーEVの進化は激しい。油断していると、スペックは見劣りするものになってしまう。だがiXは、上級電動SUVの雄として確固たる地位を維持している。

一度の充電で長い距離を走れるxドライブ60は、訴求力が高いものの、望ましい装備を組むと英国では10万ポンド（約1980万円）を超えてしまう。今回の改良で、xドライブ45の航続距離も大幅に伸ばされた。安価なこちらの方が、賢明な選択肢かもしれない。



BMW iX xドライブ60 Mスポーツ（英国仕様）

快適性は素晴らしく、操縦性はクラストップ。豪華なインテリアも、乗る喜びを高めてくれる。登場から3年を経ても、他の追従を許さないオールラウンダー的な1台だ。

◯：出色の洗練度と快適性 SUVとして不満ない車内空間と実用性 ラグジュアリーなインテリア

△：インフォテインメントのユーザーインターフェイス 今でも賛否あるスタイリング

BMW iX xドライブ60 Mスポーツ（英国仕様）のスペック

英国価格：11万850ポンド（約2194万円）

全長：4965mm

全幅：1970mm

全高：1695mm

最高速度：199km/h

0-100km/h加速：4.4秒

航続距離：685km

電費：5.1km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2505kg

パワートレイン：ツイン同期モーター

駆動用バッテリー：109.1kWh

急速充電能力：200kW（DC）

最高出力：543ps（258ps＋312ps／システム総合）

最大トルク：77.8kg-m（システム総合）

ギアボックス：1速リダクション（四輪駆動）