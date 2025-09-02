¿¹¼·ºÚ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ24ºÐ¤Ë¡¡¥±¡¼¥ÊÒ¼ê¤Î¾Ð´é¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹¼·ºÚ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡8·î31Æü¤Ç24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡Ö24 Thank you everyone¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£24¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤òÊÒ¼ê¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ÏÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ´¤ì¤Ç¤¢¤êÀÄ½Õ¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿¹¼·ºÚ¡Ê¤â¤ê ¤Ê¤Ê¡Ë
2001Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£2016Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤ÎÂçÊ¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢±à»Ò²¹´ÆÆÄ¤Î¡ØÅìµþ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿¹¼·ºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mori.chan.7¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹¼·ºÚ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡8·î31Æü¤Ç24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡Ö24 Thank you everyone¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£24¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤òÊÒ¼ê¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ÏÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ´¤ì¤Ç¤¢¤êÀÄ½Õ¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿¹¼·ºÚ¡Ê¤â¤ê ¤Ê¤Ê¡Ë
2001Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£2016Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤ÎÂçÊ¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢±à»Ò²¹´ÆÆÄ¤Î¡ØÅìµþ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿¹¼·ºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mori.chan.7¡Ë