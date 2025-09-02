内田理央、人気女優とカードゲームを1ヵ月間猛練習 2ショットも美しすぎる
女優の内田理央が、2日までにインスタグラムを更新。出演したイベントからかわいいオフショットを公開し、反響が集まっている。
8月31日に開催された「ワンピースカードゲームフェスタ2025」にゲスト出演した内田は、イベント終了後に「大原優乃ちゃんと、一ヶ月ONE PIECEカードの練習をして…本日ワンピースカードゲームフェスタ2025で会場の皆様とバトルさせていただきました」とつづりオフショットを公開。写真には会場の様子や一緒に『ONE PIECEカードゲーム』の練習をした女優・大原優乃とのかわいい2ショットも収められている。
内田は好きなキャラの「ヤマト」をリーダーにデッキを組んでバトルに臨んだそうだが、結果については「会場の皆様があたたかくてとっても楽しかったぁあ！ でもちょっと悔しい結果だったので…もっと強くなってリベンジしたいです」と悔しそうに語っていた。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）
