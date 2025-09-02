双子を妊娠中のタレント・中川翔子が2日、自身のインスタグラムを更新し、妊婦検診で「左の子は逆子」と診断されたことを明かした。

「今日は長ーい健診でした！レントゲンとか採血とか入院説明とかいろいろありあちこち移動して疲れた、、！」と検診に行ったことを報告し、「お腹にぎゅうぎゅうな双子、左の子は逆子でなんと胸下すぐの！この場所に頭があるから胎動すごいときのは頭突きだった！！ヘッドバットか！やるなあ」とおなかの上に手を当てる自撮りショットを披露。「あ、帝王切開だと逆子でも関係ないみたいですね」と付け加えた。

「血圧むくみ諸々数値また全部、無事クリアしました！」とひと安心しつつも、「が、双子後期張りやすいから、もうスーパーに買い物も控えて絶対安静！と言われてしまいました、」と医師から“絶対安静”を告げられたと告白。「入院しないで済んでるだけありがたいけど 双子たちなんとか、計画帝王切開の日までお腹にいさせてあげたい、、！安静徹底します」と宣言した。

「人生変わるんだなぁ今月からついに、、、！どうなるんだろうわたし」と出産を控えた率直な気持ちを吐露。そして「いまは絶対安静徹底につき 幽遊白書を86話までみましたw イラスト宿題も完成したし きもちをととのえます もうすぐ会える、がんばろう」と待ち遠しい思いをつづっている。