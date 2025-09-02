W杯まで１年。昨季ブンデス11発の日本代表FWはなぜ移籍を決断したのか「チームが降格した中で…」【現地発】
昨シーズンのブンデスリーガで11ゴールを挙げたホルシュタイン・キールの町野修斗は、ドイツの古豪ボルシアMGに移籍。“個人残留”を果たした。
９月１日に行われた日本代表の練習後、取材に応じた25歳のストライカーは、移籍を決断した理由を、「１部でやりたかったですし、より歴史のあるクラブというか、上を狙えるチームに移籍できたので」と話す。
ワールドカップまで１年、リスクがある中での選択だったが、「昨シーズン、ブンデスで11点取って、チームが降格した中で、５大リーグというか、トップトップでやることが自分の成長にも繋がりますし、ワールドカップという大きな目標にも繋がってくるのは、ある程度わかっていた」という。
「１年で結果を出さないといけない中で、移籍したので、もう本当に１日でも早く慣れる必要がありますし、そこの危機感というか、やらなきゃいけないというのは、キールに残留するよりかは、意識というのはかなりありますね」
レギュラーが見込まれているキールではなく、競争が激しいボルシアMGへの挑戦を選択した町野。日本代表でも、現状はW杯メンバーの当落線上にいるだけに、高いレベルに身を置き、さらにレベルアップする必要があると感じたようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「天文学的な金額」“移籍騒動”の日本代表MFにCL出場のスペイン強豪から30億円の高額オファー！ 移籍期限最終日、クラブの返答は？
９月１日に行われた日本代表の練習後、取材に応じた25歳のストライカーは、移籍を決断した理由を、「１部でやりたかったですし、より歴史のあるクラブというか、上を狙えるチームに移籍できたので」と話す。
ワールドカップまで１年、リスクがある中での選択だったが、「昨シーズン、ブンデスで11点取って、チームが降格した中で、５大リーグというか、トップトップでやることが自分の成長にも繋がりますし、ワールドカップという大きな目標にも繋がってくるのは、ある程度わかっていた」という。
「１年で結果を出さないといけない中で、移籍したので、もう本当に１日でも早く慣れる必要がありますし、そこの危機感というか、やらなきゃいけないというのは、キールに残留するよりかは、意識というのはかなりありますね」
レギュラーが見込まれているキールではなく、競争が激しいボルシアMGへの挑戦を選択した町野。日本代表でも、現状はW杯メンバーの当落線上にいるだけに、高いレベルに身を置き、さらにレベルアップする必要があると感じたようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「天文学的な金額」“移籍騒動”の日本代表MFにCL出場のスペイン強豪から30億円の高額オファー！ 移籍期限最終日、クラブの返答は？