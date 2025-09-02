現在のBMWでは唯一、EVとしての独立設計

BMWのバッテリーEVとして、先陣を切ったi3。生産は数年前に終了したが、先進的な構造の小さな傑作を、名残り惜しく感じる人は少なくないようだ。目下のラインナップで最も近いDNAを受け継ぐのは、3年目のアップデートを受けたiXだろう。

現在のBMWが擁するEVは、エンジンモデルの兄弟という位置付けにあり、プラットフォームやボディを共有する。ノイエクラッセ世代のiX3で状況は変わるが、それまでの間、2022年発売のiXは唯一、EVとして独立した設計にある。



BMW iX xドライブ60 Mスポーツ（英国仕様）

そのカーボンファイバーとアルミニウムで構成されるプラットフォームは、同社のCLARと互換性も高い。実際、4シリーズや8シリーズと同じ生産ラインで生産されている。

ボンネットが短いプロポーションで、ゆとりある乗員空間を実現。シルエットは、薄目で見ればi3と遠くは違わない。オプションのエアサスペンションと後輪操舵システムを組むと、車重は2637kgと軽くはない。

アップデートで航続距離伸延 M70は659psへ

アップデート後でも、数年前に物議を醸したスタイリングに大きな違いはない。フロントでは、フェイクのエアインテークがスリムに。センサーを内蔵するキドニーグリルは、シンプルな処理へ変化した。見慣れてきた感はあるだろう。

英国では、xドライブ45がエントリーグレードで、7万5405ポンド（約1493万円）から。駆動用バッテリーは23.8kWh増しの94.8kWhとなり、航続距離は170km以上伸びて601kmが主張される。2基の駆動用モーターも強化され、合計で407psを得た。



BMW iX xドライブ60 Mスポーツ（英国仕様）

ミドルグレードがxドライブ60で、バッテリーは3.9kWh拡大の109.1kWhになり、航続距離は685km。インバーターとモーターの効率も改善し、総合543psを得ている。

トップグレードはiX M70。システム総合での最高出力は、従来のM60から40ps増しの659psへ上昇し、航続距離は589kmが主張される。急速充電は最大200kWまで。実際は、150kW程度で安定するようだが。

開放的で高級ラウンジのような車内

インテリアは、実際に押せるハードボタンが大幅に減り、ワイドモニターが据えられた、現在のBMWの起源といえるデザイン。モダンな見た目だがメニュー構造は少し複雑で、エアコンの操作も集約されており、使い勝手が良いわけではない。

とはいえ、最新のバージョン8.5ではショートカットメニューが増え、ホーム画面のカスタマイズ範囲が広げられた。カーナビも扱いやすい。スワイプやタップの回数が多く感じられることに、変わりないが。



BMW iX xドライブ60 Mスポーツ（英国仕様）

ハイテク感漂うデザインは、開放的でラウンジのような空間が広がる、iXとの相性が良い。内装の素材は、価格にふさわしい上質感がある。目新しい素材も指定できるが、試乗車は馴染み深いグレー・レザーで仕立てられていた。

快適シートにサングラスいらずのガラス

前席の座面は高め。クッションはソフトで大柄で、座り心地が素晴らしい。ひと昔前のコンフォート・シートほどではないものの、調整範囲も広い。ドアパネルのファブリックや各部のメタルトリムが、全体の印象を引き立てている。

腰周りを支えるランバーサポートやサイドサポートの調整は、タッチモニターで。少し面倒に思えた。



BMW iX xドライブ60 Mスポーツ（英国仕様）

フロントガラスは、赤外線と紫外線をカットするラミネート加工が施されている。外からは淡いブルーに見え、強い光や熱を遮断してくれ、真夏でもサングラスいらずだ。

後席側は非常に広い。フロアの位置も高めだが、座面も持ち上げられており、自然な姿勢で座れるのが好印象。荷室の床面も高く、容量はX5の方が勝るが、普段使いで狭いと感じることはないだろう。

