¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¡°¦Ì¼¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÎÊý¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×
¡¡²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î£Â£ò£ï¡¥£Ô£Ï£Í¡Ê¥Ö¥é¥¶¡¼¥È¥à¡á£¶£¹¡Ë¤È£Â£ò£ï¡¥£Ã£Ï£Ò£Î¡Ê¥Ö¥é¥¶¡¼¥³¡¼¥ó¡á£¶£¹¡Ë¤¬£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡££Í£Ã¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¥È¥à¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬£³¿Í¡£¾å£²¿Í¤Ï¤â¤¦Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥È¥à¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡££³£°Ä¶¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬£²¿Í¤¤¤Þ¤¹¡££²¿Í¤È¤âÇÐÍ¥¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤³¤Ã¤ÁÍè¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¤ÎÂ©»Ò¤ÏÄ¹ÃË¡¦¾®Ìø¿´¤È¼¡ÃË¡¦¾®ÌøÍ§¤Ç¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¦¥Á¤Î»Ò¡£¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¼çÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥à¤ÎÄ¹½÷¤Ï¾®³Ø£³Ç¯À¸¡£¥³¡¼¥ó¤ÎÂ¹¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥È¥à¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ï¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¥³¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÎÊý¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤«¤â¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¥È¥à¤Ï¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢£±ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌ¼¤ÏÎø¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥ó¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£