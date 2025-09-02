安藤の不参加でE-１組は６人。欧州組との熾烈な競争で生き残れるか。手薄な守備陣で荒木、望月は注目すべき存在【日本代表】
2026年北中米ワールドカップで躍進を目論む日本代表にとって、９月のアメリカ遠征は貴重なシミュレーションの場。開催国のメキシコ、アメリカとの対戦は、本番に向けた重要な試金石になるはずだ。
森保一監督が率いる日本代表は、１日からオークランドでトレーニングを開始。直前に鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野航大（NEC）、菅原由勢（ブレーメン）が追加招集されたなか、初日は菅原と合流が遅れている前田大然（セルティック）以外のメンバーが参加したという。
今回は６日のメキシコ戦まで５日間の調整期間がある。長友佑都（FC東京）も「サッカーをやるには最高のコンディション」と話していたようで、フィジカル面の調整やチーム戦術の落とし込みは問題なさそうだ。
そこで１つ気になるのは、国内組の動向だ。７月のE-１選手権で活躍し、今回、滑り込んだ７人のうち、安藤智哉（福岡）が怪我のため不参加。現在は６人が参戦している状況だが、最終予選をフルカバーした長友、大迫敬介（広島）以外の４人は、世界基準の相手とどこまで戦えるか未知数と言っていい。
「国内組もしっかりできることをE-１で示しましたけど、E-１と世界はまた違ったレベルにある。今回、海外組がいるこのレベルでどれだけ自分たちの力を見せれるか。そこが問われてるんじゃないですか。それは自分自身も含めてですね」と大ベテランの長友が神妙な面持ちで語った通り、彼らにとっては重要なシリーズになるのは間違いないだろう。
こうしたなか、守備陣の荒木隼人（広島）と望月ヘンリー海輝（町田）の２人は注目すべき存在と見ていい。というのも、ご存じの通り、森保ジャパンのDF陣は冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルン）、町田浩樹（ホッフェンハイム）という主軸DF陣が長期離脱中。７月にトッテナムへ移籍した高井幸大も招集が叶わず、手薄な状態に陥っているからだ。
今夏、アヤックスに赴いた板倉滉は健在だが、計算できるDFは彼くらい。日本が2026年W杯出場権を獲得した３月のバーレーン戦に出場していた瀬古歩夢（ル・アーブル）、６月のオーストラリア戦で久しぶりに代表復帰した渡辺剛（フェイエノールト）にしても、十分な実績があるとは言い切れないのだ。
もちろん、今回はこの３人がベースになるが、メキシコ戦からアメリカ戦は移動と時差を伴う中２日。全員が２戦連続でフル出場できるとは思えない。となれば、荒木に出番が訪れることは十分に考えられる。望月にしても、町田でプレーしている右ウイングバックのみならず、３バックの右で出ることもあり得る。慣れていない外国人選手と互角に対峙していく術を、短時間で掴むことが重要なテーマになってきそうだ。
こういう状況だからこそ、２人にとっては千載一遇のチャンスに違いない。それは荒木も認めていたことだ。ただ、彼はE-１しか代表での出場経験がなく、世界基準でプレーできるという確証がまだない。
W杯ホスト国を相手に、普段通りのクレバーさと戦術眼、駆け引きのうまさを発揮できれば、今後も引き続き招集される可能性が出てくる。まずは周囲とのコミュニケーションを図りながら、持てる力のすべてを発揮できる環境作りから始めてほしい。
５大会連続のW杯出場を目ざす長友は、左ウイングバックの序列的にはやや厳しいと見られる。が、最近のJリーグでのパフォーマンスが目覚ましく向上。本人も「全盛期のインテル時代の７割まで来ている」と自信を見せており、今の長友が強豪相手に爪痕を残せるかを見極めるのは有益なことだろう。森保監督がどのような判断を下すか分からないが、ぜひとも思い切ったトライを求めたい。
