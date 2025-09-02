2025年9月3日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
トークが運気を左右する日。多彩な話題で会話を盛り上げて。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
不満を一人で抱えると運気はマイナスに。人に話して解決を。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
周囲の人と衝突しやすい日。心がかたくなにならないよう意識して。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人の言葉を無条件に信用しないこと。少し疑うくらいが安全かも。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
隠し事はすぐにバレてしまいそう。素直に謝ることが大事。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
神経がピリピリしやすい日。心を休ませる工夫をしよう。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
無理な冒険は控えたほうが吉。今の生活に満足することが大事に。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友人と理想を語り合ってみよう。ワクワクする1日になるはず。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友人からのいい情報に恵まれる吉日。すぐコンタクトを取ろう。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
普段とは違うテイストの服装が吉。思わぬツキを呼び込めそう。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
行動力が大幅に上昇！ ちょっと冒険しても、今日なら成功する暗示。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
生成AIを活用すると運気アップ。新しい発見が舞い込みそう。
