¡¡ÄÌÈÎ¤ä¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¡Ê£¶£·¡Ë¤¬à´Ñ¸÷Âç»È¥¸¥ã¥Ã¥¯á¤ÎÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï£¹·î¤«¤é¡¢¡Ö¥¦¥Á¤Î¼Â²È¤Î¤¹¤°ÎÙ¡×¤È¤¤¤¦Ê¡Åç¸©ÅÄÂ¼»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥Ã¥«¥±¤Ï½êÂ°²Î¼ê¡¦ÊÝ²ÊÍÎ¤¤¬º£Ç¯£²·î¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¸©¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£
¡Ö¤Æ¤Ã¤¤êËÍ¤â´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÊÝ²Ê¤ËÉÕ¤¤¤ÆÀÐÀî¸©Ä£¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤µ¤¡¡¢¡Ø¸«ÆÏ¤±¿Í¡Ù¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡£¤½¤Î»þËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¶¥Áè¿´Ê¨¤¤¤¿¤Î¤Í¡£Éé¤±¤¿¤È¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÊ¡Åç¤ÇÃÏ¸µ¤Î¤ª°ÎÊý¤ò½¸¤á¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£»Ô¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¿ÅÄÂ¼»ÔÄ¹¤Ë¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¼«¿È¤ò´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¡Ä¤ÈÇä¤ê¹þ¤ó¤À¡££±Æü¤Î°Ñ¾ü¼°¡ÊÅÔÆâ¡Ë¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÅÄÂ¼»Ô¤ÎÌ¾½ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëàÌ´¥°¥ë¡¼¥×É÷á£Ð£ÒÆ°²è¤¬¸ø³«Ãæ¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËè·î¿ô½½Ëü¿Í¤ËÁ÷¤ë¥«¥¿¥í¥°¡¢£²£°£°£°¡Á£³£°£°£°ËüÉôºþ¤ëÀÞ¹þ¥Á¥é¥·¡¢¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤â´Ñ¸÷£Ð£Ò¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð£±£°·î¤Ï¡ØÅÄÂ¼»Ô´Ñ¸÷Âç»ÈµÇ°´¶¼Õº×¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¥»¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Çà´§á¤¬¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ø¤¨¡¢ÅÄÂ¼»Ô¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÃíÌÜ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡£Ì¾»ºÉÊ¤ÎÄÌÈÎ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾áÆýÆ¶¤Ê¤É¤ÎÌ¾½ê¤Ë½êÂ°²Î¼ê¤¿¤Á¤¬±Ä¶È¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£µÇ¯Á°¤Î¥Þ¥¹¥¯ÈÎÇä¹¹ð¤Ç¡¢Á÷ÎÁ¤ä¼ê¿ôÎÁ¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤É½¼¨²Á³Ê¤Ê¤É¤¬ÉÔÅöÉ½¼¨¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢º£Ç¯£³·î¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤«¤é²ÝÄ§¶â£¶£µ£¸£¹Ëü±ß¤ÎÇ¼ÉÕÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ñ¾ü¼°¤Ç¤³¤Î°ì·ï¤Ë¿¨¤ì¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï°¤¤¤³¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¡Ö°¤¤¤³¤È¤ò£±£°£°¡ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¡£ÅÄÂ¼»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®ÍÑ¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÍè·î¤â¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´Ñ¸÷Âç»Èµ¯ÍÑ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤Á¤Ã¤Á¤ã¤ÊÄ®¤ò£´£°·ï¡¢¡Ê´Ñ¸÷Âç»È¡Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÁÔÂç¤ÊàÌ´á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£