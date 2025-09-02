HIKEが主催・制作する、「メタファー：リファンタジオ リーディングライブステージ」（日程：11月15日、16日／会場：KAAT 神奈川芸術劇場）のチケット2次抽選受付が9月1日より開始した。あわせて、全公演で出演キャストによるアフタートークの実施が決定したことも発表されている。

さらに、待望となる本公演オリジナルグッズのラインナップが公開。出演者・開発スタッフのインタビューやステージ資料などを収録した「公演パンフレット」（3,500円）をはじめ、“幻想小説”を再現した「ブックストレージボックス」（3,850円）、メッセージウインドウ風デザインの「付箋」（950円）、各キャラクターのビジュアルを使用した「チケット風カード」（全10種・ランダム、500円）の事前受注受付が開始した。

チケットの2次抽選受付期間と、グッズ事前受注受付はどちらも9月21日23時59分まで。興味をお持ちの方は、さまざまな情報を発信中の公演公式Xアカウントを含めてチェックをお忘れなく。

（文＝リアルサウンド編集部）