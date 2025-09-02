GARNiDELiA Ìµ´ü¸ÂµÙ»ß¡¢ÃæÅçÍµæÆ Â´¶È¡¢the pillows ²ò»¶¡Ä¡ÄÁê¼¡¤°¡È»öÁ°Í½¹ð¤Ê¤·¡É¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¹¤¬¤ëÆ°ÍÉ
¡¡ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹ð¤²¤é¤ì¤ë¥°¥ëー¥×¡¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ä²ò»¶¡¢¥á¥ó¥ÐーÂ´¶È¡¿Ã¦Âà¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§GARNiDELiA Ìµ´ü¸ÂµÙ»ß¡¢ÃæÅçÍµæÆ Â´¶È¡Ä¡Ä¡È»öÁ°Í½¹ð¤Ê¤·¡É¤ÎÊÌ¤ì¡¢Áê¼¡¤°
¡¡ËÜÆü9·î2Æü¡¢½÷À¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¡¦¥á¥¤¥ê¥¢¤È¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡¦toku¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦GARNiDELiA¤¬¡¢Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¡×¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Æâ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ä¥¢ー¡ØGARNiDELiA stellacage tour 2025 [PROGRESS]¡Ù¤ÎÁ´¸ø±éÃæ»ß¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÃÎ¤é¤»¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁêÅö¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÌ£Êý¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¤¤«¤éÍ¾·×¤Ë»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿ôÆüÁ°¤Î8·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤ÎÃæÅçÍµæÆ¤¬¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¸ø¼°È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ðÃÎÅöÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ª¤¨¡¢º£¸å¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨2¡Ë¡£¿ôÆü¸å¤Ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Øa-nation 2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈHey! Say! JUMP¤ÎÃæÅçÍµæÆ¡É¤È¤ÏÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤¹¤®¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈá¤·¤¤¤±¤ÉÁ°¸þ¤¤ÊÂ´¶È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»þ´ü¤òÁÌ¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·î31Æü¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦the pillows¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØLOSTMAN GO TO CITY 2024-25¡Ù¤ÎKT Zepp Yokohama¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÍâÆü2·î1Æü¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÆ»ÏÆ°¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨3¡Ë¡£·ëÀ®¤«¤é35Ç¯¤ò±Û¤¨¤ëÄ¹¤¤Îò»Ë¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿·Á¤À¡£ÅöÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö²ò»¶¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥í¡ÊMC¡Ë¤ÈUK¡ÊGt¡Ë¤«¤éÀ®¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MOROHA¤â2024Ç¯12·î21Æü¤Î¡ØMOROHA ¡ÈÃ±ÆÈ¡É¥Ä¥¢ー2024¡Ù·ÃÈæ¼÷ The Garden Hall¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö³èÆ°µÙ»ß¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤ÇÆÍÇ¡¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ø±éÃæ¤ËÍ¾·×¤Ê»¨Ç°¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨4¡Ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡ª¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡È»öÁ°¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤¯¡ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢²»³Ú³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡ÈÆÍÁ³¤Î¶èÀÚ¤ê¡É¤¬Ë¬¤ì¤¿»þ´ü¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë