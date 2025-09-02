¡Ú¥×¥í¸·Áª¥¢¥Þ¥×¥éÌ¾ºî¡ÛÃæ¹ñ¤Î¾®Àâ¤òÆüËÜ¤Ç±Ç²è²½¡ª¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ï½ªÈ×¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¸·¶Ø¤ÎÅ¸³«¤¬
±Ç²è¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤¬¸«ÊüÂê¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡£Ëè·î¡¢ÏÃÂêºî¤¬Â³¡¹¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¸«ÊüÂê¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤æ¤ë¤á¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à±Ç²è¥ì¥Ó¥å¥ï¡¼¡¦¥Ò¥Ê¥¿¥«¤µ¤ó¤¬¸·Áª¤·¤¿Ì¾ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢§±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¥Ò¥Ê¥¿¥«¡§¡ÖÃæ¹ñ¤Î¾®Àâ¡Ö°Æ¸¤¿¤Á¡×¤òÆüËÜ¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¤¥³¤Ê¿Í»¦¤·¤Î²¬ÅÄ¾À¸¡×VS¡Ö»¦¿Í¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿3¿Í¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¡×¤Ë¤è¤ë¿´Íý¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¶â»Ò½¤²ð´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù¤ò»×¤ï¤»¤ë¿´ÍýÅª¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬Å¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´°Á´ÈÈºá¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¼«¿®¤òÉº¤ï¤»¤ëÂç¿Í¤¬¡¢Ç¯Ã¼¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ë¶¼Ç÷¤µ¤ì¡¢Ê¿ÀÅ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤ÆÆâÌÌ¤Ç¤Ï¤¤¤éÎ©¤Á¤ò¤Ä¤Î¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ï¡¢È¾¤Ð¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼Åª¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¹ª¤ß¤Ê±é½Ð¤È¶¦¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¸·¶Ø¤ÎÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PG12»ØÄê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡×
¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ï½ªÈ×¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤ºîÉÊ2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡£Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
