「かかかかわいすぎ」桐谷美玲、ほっそり二の腕披露！ 「相変わらず美しいメイクですね」「美女だなあ」
俳優でモデルの桐谷美玲さんは9月1日、自身のInstagramを更新。ほっそりとした二の腕が露出した姿を公開しました。
【写真】桐谷美玲の美しい二の腕
コメントでは「可愛すぎる」「2枚目がめっちゃかわいい」「美玲さん、相変わらず美しいメイクですね!!」「素敵すぎるー」「そんな美玲ちゃんもかかかかわいすぎます」「美女だなあ」「ニコッって微笑む笑顔がかわゆい」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】桐谷美玲の美しい二の腕
「可愛すぎる」桐谷さんは「ルイ・ヴィトンのコスメライン『ラ･ボーテ ルイ･ヴィトン』がデビュー！！かかかかわいすぎ まだまだ暑いけど秋はどんなメイクしようかなぁ」とつづり、4枚の写真を投稿。ノースリーブの黒い服を着用しており、ほっそりとした二の腕があらわになっています。またメイクも似合っていて、顔立ちの美しさを引き立てています。
二の腕ショットはほかにも！7月18日にも「梅雨明けた途端に暑いね」とつづり、二の腕が露出したコーディネートを披露していた桐谷さん。全身ショットではスタイルの良さが際立っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)