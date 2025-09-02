◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２日・マツダスタジアム）

広島の床田寛樹投手が、ともに今季ワーストの２回７失点ＫＯを食らった。１ゲーム差で追う３位・ＤｅＮＡとの直接対決の初戦で強力打線の餌食となった。

初回は１死から桑原に三塁線を破られ、１死二塁から佐野の２ランで先制を許した。２回は１死から林を四球で歩かせ、９番・ケイのバントは捕手・坂倉の二塁送球が野選に。この後、蝦名の適時二塁打、桑原の適時打、佐野の犠飛で追加点を奪われ、さらにオースティンに２ランを被弾。２回２死二塁で打席を迎えて代打を送られた。２回５４球で６安打１四球、７失点という内容だった。

１試合７失点は、２３年８月１０日のヤクルト戦（神宮）以来だが、そのときは自責５だった。自責７は２１年１０月１３日のＤｅＮＡ戦（マツダ）以来４年ぶりプロ４度目。さらに２回ＫＯは昨年１０月２日のヤクルト戦（神宮）で５失点ＫＯされて以来だ。

昨年、チームは月間２０敗という歴史的失速で９月４日まで首位にいながら、最終的に４位に沈んだ。昨季チーム最多１１勝だった床田も、９月以降は５戦４敗と１勝もできなかった。「まず一つ勝てれば、昨年より成長している証になる」と雪辱を期してマウンドに上がったが、悪夢がよぎる９月初登板となった。