¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤¬£²Ç¯´ÖÆ¨¤²¤¿¡×¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÎÉÔËþ¸«²ò¤ËÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤¬°ì¾Ð¡Ö¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ËÉé¤±¤¿¤«¤é¡×£¹¡¦£±£´Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÌ¾¸Å²°·èÀï
¡¡¡Ö£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£¹·î£±£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬£²Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£³£°¡Ë¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡á¤ò·Þ¤¨·â¤ÄÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËèÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊ¹¤Ë°¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÊÄ´»Ò¤Ï¡Ë²áµî¥¤¥Á¡×¤È¼«¿®¤ò¶¯Ä´¡£¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¶¯Å¨¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¹¥Å¨¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¾¡¤ÁÊý¤Ç¤âÉ¬¤º¾¡¤Á¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡££Ë£Ï¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤òÌÜÅª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÏÁ°Æü¤Ë¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ë£±£µ£°¡ó·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥°¤Ê»î¹ç¤À¤·¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Î¿ÍÊÁ¡¢ÀïÀÓ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢£²Ç¯Á°¤«¤éÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö°æ¾åËÜ¿Í¤«¿Ø±Ä¤Î°Õ¸þ¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ê¼«Ê¬¤«¤é¡ËÆ¨¤²¤Æ¡¢£²Ç¯´Ö¡ÊÂÐÀï¤ò¡ËÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤È²þ¤á¤ÆÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¡Öº£²óÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åö»þ£×£Â£Á¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦Æ±µéÅý°ì²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡¢£²£³Ç¯£´·î¤Ë¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£´ÃÄÂÎÅý°ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¤È¤Î°ìÀï¤¬±ó¤Î¤¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡Ö½çÈÖ¤Ç¤½¤¦¡Ê¸å²ó¤·¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤ä¤Ã¤È¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î½çÈÖ¤¬Íè¤Æ¡¢¸½¤Ë¡Ê»î¹ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¡ËÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹¥Å¨¼ê¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ê£²Ç¯Á°¤Ë¡Ë¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È°ì¾Ð¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ê¥Õ¥ë¥È¥óÀï¤Î¡Ë¼¡¤Ë¡Ê£´ÃÄÂÎ¡ËÅý°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÉé¤±¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï°æ¾å¤¬£³£°¾¡¡Ê£²£·£Ë£Ï¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬£±£´¾¡¡Ê£±£±£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡£