熊本市の下通アーケードに無断で灰皿が置かれていた問題で、新たな動きです。この灰皿が先週末に撤去されていたことが分かりました。

【写真を見る】あの無断灰皿がアーケード街から撤去される 商店街は安堵 かたや、ポイ捨ての現状は…

記者「無断で灰皿が設置されていたのはこちらの場所ですが、今はバリケードを含めてすべて撤去されています」

この問題は、熊本市の中心市街地の市道に、スタンド型の灰皿を何者かが無断で2か月以上、設置していたものです。

熊本市は、2007年から、条例でこの周辺を「路上禁煙区域」に指定していて、商店街関係者たちが市に撤去を求めていました。

市は設置した男性を特定し、繰り返し撤去を要請したうえで、灰皿の周囲にバリケードを設置するなどしてきました。

こうした中、新たな動きがありました。

市によりますと8月26日ごろ、設置した男性から撤去の申し出があり、市は「二度と市道に灰皿を置かない」との誓約書を書かせた上で、男性が先月29日に撤去したということです。

撤去を求めていた商店街関係者は…

下通繁栄会関係者「灰皿がなくなって本当に良かった」

ただ、今も課題は残っています。男性はRKK（熊本放送）の取材に「たばこのポイ捨てをなくすため」と設置の目的を話していましたが、今日（9月2日）、周辺を取材すると、たばこの吸い殻がチラホラ…

これには商店街関係者も…

下通繁栄会関係者「困ったものだ。商店街に悪いイメージを持たれたら良くない」

一方で市は、受動喫煙対策を講じたうえで、喫煙場所を設けているパチンコ店や立体駐車場などを紹介していますが、喫煙できる具体的な場所を知るには、看板に掲載された二次元コードを読み取る手間がかかります。

灰皿が撤去された周辺では、今後も市民や観光客が喫煙場所と勘違いする恐れがあるため、市は「民間事業者の協力を得て分煙施設を増やしつつ、設置場所の周知も強化したい」と話しています。

なお、上通と下通、新市街のアーケード内で路上喫煙やたばこのポイ捨てをすると過料が科される可能性があります。



