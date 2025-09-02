「本当に突然だったんですよ。『なんで山の中に海軍？』って」

「まだ若い可愛い人たちだった」人吉基地で訓練を受ける予科練生たち 乗っていた「赤とんぼ」の模型 など

戦時中、突如として建設された「海軍の航空基地」。戦争に巻き込まれた故郷で女性が見た、特攻隊員たちの記憶です。

いつの間に…故郷が「安全な基地」に

1943年、戦争が激化の一途を辿り、航空戦力の強化が急務となった旧日本海軍は、「海からの攻撃にさらされず、安全に活動ができる」として、現在の熊本県南部、錦町と相良村にまたがる人吉盆地に「人吉海軍航空基地」を建設しました。

平山さんは、基地のすぐそばに住んでいました。地域の人たちに、基地についての詳しい説明はなかったといいます。

平山信子さん（95）「びっくりしましたよ、本当に。これだけの施設があったと知ったのは、終戦になってからしか、私たちにも分からなかったんですよ」

夜な夜な『石けんと換えてください』

基地では、中学校を卒業したばかりの予科練生が、航空機の整備や組み立てなど厳しい訓練を受けていました。

平山さん「15、16歳ですよね。みんなまだ若い可愛い人たちでした。ちょっと誰かがミスをするとな、竹縄だけ切ってな、『バシンバシン』ってずっと、家まで聞こえるように叩かれた。もうかわいそうでな」

また、基地での生活がいかに過酷だったかを物語る出来事もありました。

平山さん「夜になると、うちの田んぼのあぜ道を石けん1つを持ってな。『おばさん、なんか食べ物はないですか。石けんと換えてください』って、次々、代わる代わる来るんですね」

平山さん「兵隊さんも食べ物がなかった。もうあれでは戦争には勝ちませんな。子ども心にそう思いました」

綺麗だった――― 青空に舞う「赤とんぼ」

基地の跡地には、戦争を伝える資料館「ひみつ基地ミュージアム」が整備されました。

そこには人吉の空を舞った「赤とんぼ」と呼ばれた練習機のレプリカが展示されています。

平山さん「九三式中間練習機。目の前にすると結構大きかね」

戦況の悪化から、飛行機の数も少なくなっていた当時、特攻隊員も人吉に疎開し、練習に使っていました。

平山さん「飛び上がっていく時が危ない様子でした。羽を揺らして一生懸命練習して」

人吉の空にも、特攻を控えた若者たちが飛んでいたのです。

平山さん「綺麗でしたよ、やっぱり。色が映えて、真っ青な空に飛行機の色が飛ぶというのは」

「まさか」の空襲 兄の涙

戦争末期に近づくと、人吉の基地も米軍による空襲の対象となります。基地だけでなく、田畑が広がる小さな集落も狙われました。

平山さん「バラバラバラ､ドーンと空襲。爆弾と機銃掃射が、自分にいつ当たるかと、もう南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、どれだけ唱えたかわかりません」

住んでいた集落では、大人2人と子ども2人の命が奪われました。

平山さん「真ん中、胸に穴がぽくって空いて、プクプクしているのに、うちの兄が通りがかって『何とかしたいけど自分では何もできん』と、泣いてきました」

「まさか空襲はあるまいと」思われた、故郷への攻撃。

戦争の恐ろしさを身をもって感じた平山さんは、二度と同じ過ちを繰り返してはならないと言葉を強くします。

平山さん「本当に、戦争みたいな哀れなもんはないですわ。もう愚かなこと。絶対、戦争はしちゃいかん。これだけは本当ね、体験者としてずっと伝えていかんといけんと思います」