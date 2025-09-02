市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

石川県に線状降水帯が発生する可能性があります。時間帯は3日未明から朝にかけてです。



2日夜9時の予想天気図です。

日本海にある前線に、暖かく湿った空気が流れ込みます。

この前線があす3日、石川県内を通過します。大気の状態が非常に不安定になるでしょう。この3日未明から朝のタイミングで、線状降水帯が発生する恐れがあります。南にある熱帯低気圧の影響にも今後、注意が必要です。





雨雲の予想です。

あす3日朝までに、多い所で1時間に50ミリの非常に激しい雨が予想され、夕方までの24時間には、多い所で120ミリの雨が降る見込みです。

線状降水帯が発生した場合には、局地的にさらに雨量が増え、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒してください。



ところで、ここで梅雨の話です。気象庁がことしの梅雨入り・梅雨明けの日を確定しました。速報の日付けが、大きく見直されました。速報では、入りが6月10日、明けが7月18日でしたが、確定では、それぞれ3週間ほど早くなり、入りが5月22日、明けが6月29日に変更されました。ともに、統計開始以降、最も早く、北陸地方の 6月の梅雨明けは、初めてのことです。そのため、石川県内ではこんなことがありました。

石川県内すべての観測地点で、8月よりも7月の方が暑くなりました。



市川：

7月は、もう梅雨明けしていたため、すでに真夏の気温になったんですね。



その通りです。



市川：

秋の訪れは遅れそうですから、気をつけたいですね。