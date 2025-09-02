【お天気どうなる】3日未明から線状降水帯発生の可能性 3週間も早かった梅雨入り・明けで“7月の方が暑かった”
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
石川県に線状降水帯が発生する可能性があります。時間帯は3日未明から朝にかけてです。
2日夜9時の予想天気図です。
小野：
日本海にある前線に、暖かく湿った空気が流れ込みます。
小野：
この前線があす3日、石川県内を通過します。大気の状態が非常に不安定になるでしょう。この3日未明から朝のタイミングで、線状降水帯が発生する恐れがあります。南にある熱帯低気圧の影響にも今後、注意が必要です。
小野：
あす3日朝までに、多い所で1時間に50ミリの非常に激しい雨が予想され、夕方までの24時間には、多い所で120ミリの雨が降る見込みです。
小野：
線状降水帯が発生した場合には、局地的にさらに雨量が増え、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒してください。
小野：
ところで、ここで梅雨の話です。気象庁がことしの梅雨入り・梅雨明けの日を確定しました。速報の日付けが、大きく見直されました。速報では、入りが6月10日、明けが7月18日でしたが、確定では、それぞれ3週間ほど早くなり、入りが5月22日、明けが6月29日に変更されました。ともに、統計開始以降、最も早く、北陸地方の 6月の梅雨明けは、初めてのことです。そのため、石川県内ではこんなことがありました。
小野：
石川県内すべての観測地点で、8月よりも7月の方が暑くなりました。
市川：
7月は、もう梅雨明けしていたため、すでに真夏の気温になったんですね。
小野：
その通りです。
市川：
秋の訪れは遅れそうですから、気をつけたいですね。